Bakan Soylu: Hırsızların da iflahını keseceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2018'de tefeci operasyonları, tarihte hiç görülmediği kadar çok oldu. Öyle haksız para kazanmak, mafyacılar, tafyacılar, hiç bunlardan anlamayız. Türkiye'de 2018 yılında 275 organize suç çetesini çökerttik." dedi.

Yomra ilçe merkezinde parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap eden Soylu, Türkiye'nin, bu zor dönemlerinde milletin ortaya koyduğu büyük irade ve fedakarlıklarla adımlarını atmaya devam ettiğini söyledi.

Bazı kişilerin kendisine kızdığını belirten Soylu, "Neden kızıyorlar? Çok sert konuşuyorum, öyle mi? Aslında çok sert de bir adam değilim ama o kadar çok ihanet var ki o dilden anlıyorlar ancak. Başka dilden anlıyorlar mı? Kötü mü demişiz yani? Neymiş, Apo İmralı'dan serbest bırakılsın diye o PKK'nın, Kandil'in vekilleri yürüyeceklermiş. Biz de dedik ki 'Sizi yürütürsek adam değiliz'. Yürüyebildiler mi? 'Sırtımı PYD'ye, YPG'ye dayadım' diyen bir kadın vardı ya işte ona dört duvar, istediği yere dayasın. Bir o duvara, bir bu duvara." diye konuştu.

Son 30 yılda teröre katılma konusundaki en düşük yılın 2018 olduğunu vurgulayan Soylu, "Sadece sınır içinde değil, sınır dışında da 2 bin kilometrekare Fırat Kalkanı bölgesinde, Azez'de, Cerablus'ta, 2 bin kilometrekare Afrin'de... Biz öyle küçük bir devlet değiliz. Etrafımızda terör nerede varsa yemin ettik milletimize, terörü yok etmek boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.

Soylu, uyuşturucu parası isteyen oğlu tarafından darbedilen ve kendisinden yardım isteyen kadınla arasında geçen diyaloğu aktararak, uyuşturucuyla mücadelede gelinen noktaya ilişkin de bilgi verdi.

Ele geçirilen uyuşturucu miktarlarının yüksekliğine dikkati çeken Soylu, "Korktular, biliyor musunuz? 3-5 gündür, 10-15 gündür piyasadan çekildiler. Arıyoruz, bulamıyoruz. Milletimize sözümüzdür, 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktık. Onların organizatörleri var ya hiç adı sanı duyulmamış adamlara son zamanlarda öyle operasyonlar yapıyoruz ki... Milletimizi bu illetten, korkudan kurtaracağız. Anneleri babaları bu endişeden, aileleri bu tehlikeden kurtaracağız. Eğer bu uyuşturucu satıcılarını da onların liderlerini de yerin yedi kat dibine gömmezsek namerdiz." değerlendirmesinde bulundu.

PKK'nın, FETÖ'nün "ayağına bastıklarını" anlatan Soylu, "Öyle büyük operasyonlar yapıyoruz ki daha da büyük operasyonlar yapıyoruz, hazırlanıyoruz şimdi. Aklımızda neler var neler..." dedi.

Tefecilerin de "ayağına bastıklarını" kaydeden Soylu, şöyle devam etti:

"2018'de tefeci operasyonları tarihte hiç görülmediği kadar çok oldu. Öyle haksız para kazanmak, mafyacılar, tafyacılar, hiç bunlardan anlamayız. Türkiye'de 2018 yılında 275 organize suç çetesini çökerttik. Yanlış yapana, milletimize yukarıdan bakana, haksız para kazanmak için milletimizin cebine uzanan kimseye tahammülümüz yok. Burası dünyanın en güvenli ülkesidir. Anadolu'ya, dünyanın en güvenli ülkesi olmak yakışır."

- "Hırsızların da iflahını keseceğiz"

Bakan Soylu, bekçilerin göreve başlamasının ardından Trabzon, İstanbul, Ankara, İzmir gibi çok sayıda şehirde, evden hırsızlık sayılarının yüzde 30-35 arasında düştüğünün altını çizerek, bu sayının daha da düşeceğini, hırsızların da iflahını keseceklerini dile getirdi.

Trafikte de büyük mücadele verdiklerine dikkati çeken Soylu, son dört ayda trafikteki ölümlerde azalma oranının yüzde 36'nın üzerine çıktığını söyledi.

Bakan Soylu, trafikte yayalara tanınan öncelik hakkına da değinerek, şunları kaydetti:

"Ama bizimkiler kırmızı ışıkta da geçiyor, 'arabalar duracak' diyorlar. Onu, onun için çıkartmadık. Kırmızı, sarı, yeşil ışığa herkes uyacak. Bir de taksicilere fırça atıyorlar, 'dur, Bakan böyle bir şey söyledi, bundan sonra biz geçeceğiz'. Okulların önünde, kavşaklarda, ışık olmayan yaya geçitlerinde geçiş hakkı bundan sonra yayaların. Şimdi hazırlıklarını yapıyoruz. Siz 1 Nisan'dan sonra görün, bak bakalım o frene nasıl basacaklar, yavaş yavaş yaya geçitlerine gelecekler. Dünyanın modern ülkelerinde böyle. Artık yaşlılar, çocuklar karşıdan karşıya geçerken korkmayacak, herkes hem nezaket hem sabır hem de kuralın gereğini yerine getirecek."

Vatandaşlardan 31 Mart seçimlerinde destek isteyen Soylu, "Pensilvanya'ya, şu Amerikan uşaklarına ne olursunuz bizi güldürmeyin. Ne olacak, yasak koydular. Güya Amerika'da malım mülküm var da yasak koymuşlar. Kimin derdineymiş senin koyduğun yasak. Biz işimize aynen devam ediyoruz. Bu öz güvenimizi sizden aldık, bu iradeyi bize siz verdiniz. 31 Mart'tan sonra bu güçlü iradenin devam etmesi için 31 Mart'ta çok güçlü, kuvvetli ses bekliyoruz sizden." diye konuştu.

Vatandaşlardan seçimlerde fire vermemelerini isteyen Soylu, "Fire verirsek tam 4,5 yıl başımızda boza pişirirler, anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirirler." dedi.

Soylu, "Terör örgütünün siyasi koludur HDP" ifadesini kullanarak, kimseye şirin görünmeye ihtiyaçları olmadığını söyledi.

Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu Kılıçdaroğlu'na sakın ha... Belediye başkan adaylarının son günü adam partiyi kapattı gitti, koskoca genel merkezi, birileri gelip de dilekçe vermesinler diye. Adam 10 katlı binayı idare edemiyor, Türkiye'yi nasıl idare edecek. Onun için 31 Mart akşamı tarihi bir rekor kırmaya hazır mısınız? Biz emrinize amadeyiz. Allah'ım bizi size mahcup etmesin inşallah."

Mitinge AK Parti'nin Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora ile AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti'nin yeniden aday gösterdiği Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu ve diğer ilgililer katıldı.