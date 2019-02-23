Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arasında yarın yapılacak feribot seferleri iptal edildi
|23 Şubat 2019 20:16
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Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Marmara Denizi ile Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Gökçeada-Kabatepe ile Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılacak seferlerin tümü iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yapılacağını bildirdi.
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