Eve 'su sızma' kavgasında komşusunu öldürdü
|23 Şubat 2019 20:32
|Yazdır
Kayseri'de Serdar K. (38), evinden alt kattaki dairenin banyosuna su sızması nedeniyle tartıştığı komşusu Veysel Kuşoğlu'nu (48), tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, saat 15.00 sıralarında Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Bilginler Caddesi'nde meydana geldi. Veysel Kuşoğlu, apartmanın girişinde karşılaştığı komşusu Serdar K. ile banyosuna su sızması nedeniyle tartıştı. Daha önce de aynı nedenle kavga ettikleri öğrenilen Veysel Kuşoğlu ve Serdar K.'nın tartışması, kısa sürede yine kavgaya döndü.
Serdar K., belinden çıkardığı tabancayla Veysel Kuşoğlu'na ateş etti. Boynundan ve karnından yaralanan Kuşoğlu, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.
Veysel Kuşoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan Serdar K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kayıp olarak aranırken, ölü olarak bulundu
23 Şubat 2019 21:16
|Kesilen ağacın çarptığı orman işçisi hayatını kaybetti
23 Şubat 2019 20:53
|Av tüfeği ile vurulan çocuğun parmağı koptu
23 Şubat 2019 20:48
|Aracına bindikleri taksiciyi döverek öldürdüler
23 Şubat 2019 18:16
|Polis, intihar etmeye çalışan kadını son anda kurtardı
23 Şubat 2019 16:51
|Dolandırıcılara 130 bin TL kaptırdı
23 Şubat 2019 16:26
|Liseli kızlar el ele ölüme atladı
23 Şubat 2019 15:27
|Gaziantep'te 16 yaşındaki genç kaza yaptı: 1 ölü
23 Şubat 2019 15:24
|Nafaka çalıştayında sonuç: Nafakayı devlet tahsil etsin
23 Şubat 2019 14:59
|Kadın öğretmenin otomobiline ateş açan 2 kişi tutuklandı
23 Şubat 2019 14:57