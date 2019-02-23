1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Ersoy 'Doğu Ekspresi' ile yolculuk yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olan Doğu Ekspresi'yle Erzurum'dan Kars'a yolculuk yaptı.
 23 Şubat 2019 20:36
Yazdır
Bakan Ersoy 'Doğu Ekspresi' ile yolculuk yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programlarının ardından Erzurum Garı'na geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisinin ardından Ersoy, beraberindekilerle Ankara-Kars seferini yapan ve son 2 yılda oldukça rağbet gören Doğu Ekspresi'ne bindi. Yaklaşık 3 saat süren yolculuk sonunda Ersoy, Kars'ın Sarıkamış ilçesine ulaştı. Ersoy, burada çiçeklerle karşılandı.

Ersoy'u Sarıkamış Garı'nda Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Murat Kılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ile vatandaşlar karşıladı.

Bakan Ersoy, ilçede bazı programlara katılacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meydanlar şu anda gayet iyi
23 Şubat 2019 21:26		 Bakan Kurum: 81 ile genelge gönderdik
23 Şubat 2019 21:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mitingi böldüren 'telefon'
23 Şubat 2019 20:58		 Bakan Soylu açıkladı: Yaya ve sürücüleri ilgilendiriyor
23 Şubat 2019 20:24
'Sandıkta yenilecekler, o sandığa gömülecekler'
23 Şubat 2019 20:20		 Bakan Soylu: Hırsızların da iflahını keseceğiz
23 Şubat 2019 20:12
Bahçeli: Şentop'u eksiksiz destekleyeceğiz
23 Şubat 2019 20:08		 MHP, İlçe Seçim Kurulu'nun kararına itiraz etti
23 Şubat 2019 20:04
'Ezan okuduğum için mahkemeye çıkarıldım'
23 Şubat 2019 20:00		 Bakan Dönmez'den gizli ittifak vurgusu
23 Şubat 2019 19:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
BES'te, 45 yaşın baz alındığı tarih değişti
İşte Ak Parti'ye göre en kritik 3 il
Erdoğan müjdesini vermişti: 400 bin ton elma alınacak
AÖF'de harçsız eğitimin kapsamı genişletildi
Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Yüzde 12 indirim
Taşerona kıdem tazminatı ve ücret artışı
'Kamuda Sözleşmeliliğe Son' şurası gerçekletirildi
İngiliz Bankası Ağustos'taki döviz vurgununu kabul etti
Kocamaz'ın adı seçim kurulu listesinde yer aldı
İşte Ticaret Bakanlığı'nın yeni Taşra Teşkilat yapısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nöbet tutmak 4
Kahve fincanı yanına kitap koyup resim çekmek 2
kadın susarak gider 1
kuru vaatte bulunmak 3
hatırlamak 2
ne utanmaz köpekleriz 1
kemal tahir 1
yemeğin salçalısı kadının kalçalısı 1
yumuşak yumuşak 2
saat takmak 3
SON İLANLAR
Kütahya Tarım Kredi Kooperatifleri 53 personel alacak
Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Bursa BURULAŞ 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madendicilik Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bingöl Belediyesi 25 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnş Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam