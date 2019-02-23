Çarşı ve Mahalle Bekçiliği meslek içi eğitimine katılacak olan adaylara uyarılar
Adayların eğitimleri 25 Şubat - 05 Nisan 2019 tarihleri arasında planlandıkları Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğünde yatılı olarak yapılacaktır.
|23 Şubat 2019 20:38
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* Adayların eğitimleri 25 Şubat - 05 Nisan 2019 tarihleri arasında planlandıkları Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğünde yatılı olarak yapılacaktır.
* Planlaması yapılan adayların 25 Şubat 2019 tarihinde saat 18:00'a kadar planlandıkları POMEM Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.
EĞİTİME GELİRKEN GETİRİLMESİ GEREKEN MALZEMELER
- 2 Adet düz koyu renk kumaş pantolon
- 2 Adet açık renk gömlek
- Düz desensiz koyu renk kravat
- Koyu renk ayakkabı (eğitim esnasında kullanılacağı için esnek ve rahat olmasına dikkat edilmesi)
- Koyu renk mont (Hava Koşulları Dikkate Alınarak)
- Eşofman Takımı ile Spor Ayakkabısı (Koyu Renk)
- Terlik (Koyu Renk)
- Yeteri kadar koyu renk çorap
- Pijama Takımı, şampuan, banyo ve el sabunu, banyo ve el havlusu ile tıraş malzemeleri
- Kış mevsimi olması dolayısıyla alt-üst koyu renk termal içlik
Günlük kullanımda giyilecek elbiselerin en az 3 hafta kullanabilecek şekilde getirilmesi gerekmektedir.
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNDE KULLANILMASI YASAK OLAN, GETİRİLMEMESİ GEREKEN VE EMANETE ALINMAYACAK OLAN MALZEMELER
- Ses, görüntü ve depolama özelliği olan Akıllı Cep Telefonu, Bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi, harici hard disk, powerbank, kamera vb. elektronik cihazlar (ses ve görüntü kaydetmeyen telefon, şarj aleti hariç)
- Her türlü oyun aleti, aracı ve malzemesi
- Her türlü yiyecek ve içecek malzemesi
- Doktor raporu ve reçetesi bulunmayan her türlü bitkisel ve tıbbi ilaçlar, her türlü tıbbi malzeme
- Her türlü kesici ve delici aletler (ustura, açık jilet vb.)
- Her türlü takı ve aksesuarlar (düz alyans ve saat hariç)
- Her türlü siyasi veya ideolojik yayın ve malzemeler
Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.
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