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Çarşı ve Mahalle Bekçiliği meslek içi eğitimine katılacak olan adaylara uyarılar

Adayların eğitimleri 25 Şubat - 05 Nisan 2019 tarihleri arasında planlandıkları Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğünde yatılı olarak yapılacaktır.
 23 Şubat 2019 20:38
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Çarşı ve Mahalle Bekçiliği meslek içi eğitimine katılacak olan adaylara uyarılar

* Adayların eğitimleri 25 Şubat - 05 Nisan 2019 tarihleri arasında planlandıkları Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğünde yatılı olarak yapılacaktır.

* Planlaması yapılan adayların 25 Şubat 2019 tarihinde saat 18:00'a kadar planlandıkları POMEM Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

EĞİTİME GELİRKEN GETİRİLMESİ GEREKEN MALZEMELER

  • 2 Adet düz koyu renk kumaş pantolon
  • 2 Adet açık renk gömlek
  • Düz desensiz koyu renk kravat
  • Koyu renk ayakkabı (eğitim esnasında kullanılacağı için esnek ve rahat olmasına dikkat edilmesi)
  • Koyu renk mont (Hava Koşulları Dikkate Alınarak)
  • Eşofman Takımı ile Spor Ayakkabısı (Koyu Renk)
  • Terlik (Koyu Renk)
  • Yeteri kadar koyu renk çorap
  • Pijama Takımı, şampuan, banyo ve el sabunu, banyo ve el havlusu ile tıraş malzemeleri
  • Kış mevsimi olması dolayısıyla alt-üst koyu renk termal içlik

Günlük kullanımda giyilecek elbiselerin en az 3 hafta kullanabilecek şekilde getirilmesi gerekmektedir.

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNDE KULLANILMASI YASAK OLAN, GETİRİLMEMESİ GEREKEN VE EMANETE ALINMAYACAK OLAN MALZEMELER

  • Ses, görüntü ve depolama özelliği olan Akıllı Cep Telefonu, Bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi, harici hard disk, powerbank, kamera vb. elektronik cihazlar (ses ve görüntü kaydetmeyen telefon, şarj aleti hariç)
  • Her türlü oyun aleti, aracı ve malzemesi
  • Her türlü yiyecek ve içecek malzemesi
  • Doktor raporu ve reçetesi bulunmayan her türlü bitkisel ve tıbbi ilaçlar, her türlü tıbbi malzeme
  • Her türlü kesici ve delici aletler (ustura, açık jilet vb.)
  • Her türlü takı ve aksesuarlar (düz alyans ve saat hariç)
  • Her türlü siyasi veya ideolojik yayın ve malzemeler

Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.
Memurlar.Net
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