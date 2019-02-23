Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mitingi böldüren 'telefon'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş mitinginde halka hitap ederken korumasının yanına gelerek telefon getirmesi üzerine meydandaki vatandaşlardan müsaade isteyerek konuşmasına ara verdi.
|23 Şubat 2019 20:58
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta düzenlenen mitingde halka hitap ederken gelen telefon üzerine meydandaki vatandaşlardan birkaç dakikalığına müsaade isteyerek konuşmasına ara verdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Müftülük Meydanı'nda halka hitap ederken yakın koruması yanına gelerek getirdiği telefonun ekranını gösterdi.
Meydandaki vatandaşlardan birkaç dakika müsaade isteyen Erdoğan konuşmasına ara verince mitingde kısa süre tanıtım filmi yayınlanmaya başladı.
Telefonun kimden geldiği hakkında bilgi edinilemezken Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği kısa ara sonrası konuşmasına devam etti.
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