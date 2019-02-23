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Çiftçiye 'alım garantili' ürün desteği

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırşehir'de hayata geçireceği "sözleşmeli ürün modeli" sayesinde, yeşil mercimek, kırmızı mercimek, nohut ve domates üretiminde çiftçiye alım garantili destek sağlanacak.
 23 Şubat 2019 21:11
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Çiftçiye 'alım garantili' ürün desteği

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Kırşehir ziyaretinde Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkezi Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz arasında imzalanan "Alım Garantili Sözleşmeli Tarımsal Üretim Protokolü"nün uygulanması için çalışmalara başlandı.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Birliği ve Kırşehir Belediyesinin iş birliğinde ilk etapta belediye mücavir alanında yaklaşık 20 bin dekarlık arazi belirledi. Kooperatif üyesi çiftçiler, buradan kiralayacakları arazide ürün ekimine başlayacak. Proje kapsamında çiftçilere ürün alım garantisi verilecek.

Uygulanacak protokolle ilgili AA muhabirine bilgi veren Kırşehir Valisi İbrahim Akın, farklı kurumların iş birliğiyle, ürün çeşitliliğini geliştirmek, verimliliği artırmak ve tarımsal alanların kullanımını daha verimli hale getirerek çiftçilerin gelir ve refah seviyesini yükseltmenin amaçlandığını söyledi.

"Sözleşmeli Üretim Projesi" diye de bilinen uygulamanın yaygınlaştıkça daha çok çiftçiye katkı yapacağını vurgulayan Akın, şu bilgileri verdi:

"Bu proje kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlar bir araya gelerek iş birliği yapıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğümüz üretim safhasında ürünlerin daha kaliteli şekilde elde edilmesi noktasında teknik destek sağlayacak, zararlı otlarla mücadele konusunda üreticilerimize destek olacak. Kooperatifimiz de üreticilerin ürettikleri ürünleri alım garantisi vermek suretiyle rayiç bedelleri üzerinden alımını gerçekleştirecek. Proje kapsamında ilk etapta bin ton nohut, bin ton kuru fasulye, 500 ton yeşil mercimek, 500 ton kırmızı mercimek, 6 bin ton salçalık domates üretilecek. Belediyemiz de kendi mülkiyetindeki arazileri üretim yapmak üzere çiftçilerimize kiralayacak, domates üretimi için gerekli fidanların bedellerinin yüzde 50'sini karşılayacak."

Sözleşme yapılacak çiftçilerin projeyle ürünlerini satma garantisi elde edeceğini anlatan Akın, "Bu projeyle ürün çeşitliliğinin artırılması ve çiftçilerin refah seviyesinin yükseltilmesine olumlu bir katkı sunulacağını değerlendiriyoruz. Önümüzdeki süreçlerde yine özel idare gibi başka kurumlarımızın katılımlarıyla bu üretim modelini yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Bu tür projelerin yaygınlaşması, ülkemizdeki ürün çeşitliliğinin artması ve ürün fiyatlarının dengelenmesinde de pozitif etki yapacaktır." diye konuştu.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de projenin belediye mücavir alanındaki 20 bin dekarlık alanda uygulanacağına işaret ederek, ilk etapta 4 ürünün projeye dahil edildiğini söyledi.

Üreticilere arazi ve fidan desteği sağlayacaklarını aktaran Bahçeci, "Projeye dört ürünle başlayacağız, yeşil mercimek, kırmızı mercimek, nohut ve sulu alanlarda domates. Belediye olarak bu organizasyonun içinde olacağız. Ekimden hasada kadar teknik destek verilecek çiftçiye. Tarım Kredi Kooperatifi, hasat yapıldığında ürünün o günkü borsa değerinden peşin olarak alımını yapacak." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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