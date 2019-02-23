Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meydanlar şu anda gayet iyi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim sürecini, AK Parti'nin projelerini, dış politikada yaşanan gelişmeleri, terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleyi, ekonomide gelinen noktayı ve tüm merak edilenleri CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında değerlendiriyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınındaki açıklamaları:

Öncelikle tabii bu ortak yayın sebebiyle tüm halkıma en kalbi duygularla selam, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün önce sabah tershane İstanbul ile adım attık. Şimdi Haliç kıyısında çok çok muhteşem bir proje 2020 kasım ayına kadar hayata geçecek. Bugün onun temel atma törenini gerçekleştirdik. 3 önemli eser yapılacak. Bu tabi Haliç'e çok farklı bir izlenim yaratacak.

Seçim kampanyasına erken başladık. Gerçekten meydanlar gayet iyi. Meydanların dili yanında halkın özellikle seçimi hazmetmesi konusunda bunu tabi geneli itibariyle masaya yatırmak lazım. Vatandaşın özellikle verilen mesajları algılaması var. Bir de ideolojik formatlamayla siyasi partileri inceleyen bir kesim var. Bu ülkeye en ufak bir yatırım olmayanların ideolojik formatlamasına benim halkım bu tuzağa düşmemeli. Benim halkım bize hangi iktidar ne kazandırdı buna bakmasını istiyorum.

Yarın da Kayseri ve Hatay'a gidiyorum önemli iki ilimiz.

Muğla'da önce Fethiye ilçesine uğradım, planda yoktu hemen haber gönderdim. Bodrum'da herhangi bir hazırlık yok, orada duvarın üzerine çıktık, toparlanmış olan Bodrumlu kardeşlerime seslenme fırsatı bulduk. Yoğun bir çalışmayla devam ediyoruz.

Manifestodaki başlıkları anlıyorum, bunların tekrarında çok çok büyük faydalar var. Birinci sırada tabii şehir planları büyük önem arz ediyor. Ne tür sıkıntılar çekiyorsak plansızlıktan çekiyoruz. Bundan böyle bizim yerel yönetim anlayışımızda uzun vadeli ve kesinlikle hakkaniyete uygun şekilde planlar hazırlanacak. İkincisine gelince alt yapı ve ulaşım sorunları.

KAMPANYANIN YOL HARİTASI NE?

Ne tür sıkıntılar çekiyorsak plansızlıktan çekiyoruz. Kaçak yapılar, plansızlıklar hakkaniyetle hazırlanmadığı için bedeller ödendi. Kesinlikle hakkaniyete uygun şekilde bu planlar uygulanacak. Bizde bir anlayış var. Her evde bir tane otomobil olurdu, şimdi yetmez iki olsun, üç olsun böyle bir anlayış var. Fazla otomobil anlayışı olunca da araç parketmede sıkıntı yaşanıyor. Dikey mimarinin getirdiği anlayışla onların altında otopark oluyor ancak daha önceki yapılaşmalarda apartman altında otopark yok. Sokağa otomobilini parkediyor. En ufak bir yangında itfaiyenin girmesini engelleyen durumlar.

Kartal'da yaşadığımız felaketteki sıkıntı buraya 3 kat izin almış, 8 kat-10 kata çıkarmış. Bu tamamen kaçak yapılaşma.

Bu tehdit bir minik depremde faturası ne olur belli değil. Ama ben bundan endişeliyim korkuyorum.

Kentsel dönüşüm dedik çalışma başlattık. Kentsel dönüşümde biz burada oturanlara kiralarını verelim, kendileri hemen kiraya geçsinler. Biz sonrasında burayı gönüllülük esasına göre yıkalım, TOKİ ile olmazsa müteahhitler ile burada konutları yapalım ve bu konutlara kendilerini oturtalım. Başka yerlerde TOKİ konutları var buyursunlar orada otursunlar.

Kentsel dönüşüm şehir güzelliğini de getirecek. Benzersiz şehirler anlayışı ile de tarihten gelen hikayelere uygun inşa edelim. Bunu yaparsak daha güzellik katacak.

Şimdi çocuklar çocukluğunu yaşayamıyor. Sitenin ortasında bir park varsa o bunlar için en büyük zenginlik. Millet bahçeleri tuttu. Büyüklüğüne göre bahçenin bir köşesinde millet kıraathanesi yapılıyor. 24 saat anlayışıyla geleni giden çok fazla.