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Kazada ölen öğrencinin adı kütüphanede yaşatılacak

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kaymakam Abdullah Uçgun tarafından başlatılan "Pekala Okuyoruz" ve "Pekala Sınıflar" projesi kapsamında Fatih Ortaokulu'na kütüphane kazandırıldı. Kazandırılan kütüphaneye geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitiren ODTÜ Kitap Topluluğu üyesi İrem Kütük adı verildi.
 23 Şubat 2019 21:31
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Kazada ölen öğrencinin adı kütüphanede yaşatılacak

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kaymakam Abdullah Uçgun tarafından başlatılan "Pekala Okuyoruz" ve "Pekala Sınıflar" projesi kapsamında Fatih Ortaokulu'na kütüphane kazandırıldı. Kazandırılan kütüphaneye geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitiren ODTÜ Kitap Topluluğu üyesi İrem Kütük adı verildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kaymakam Abdullah Uçgun tarafından öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması ve okullara kütüphane kazandırılması amacıyla "Pekala Okuyoruz" ve "Pekala Sınıflar" projesi hayata geçirildi. Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ve kurum personelleri tarafından hazırlanan proje kapsamında Alaşehir Fatih Ortaokulu'na kütüphane kazandırıldı. Alaşehir'deki yerel kaynakların da destek verdiği projede Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk tarafından kütüphanenin rafları hazırlandı. ODTÜ Kitap Topluluğu da kütüphane için bin adet kitap bağışında bulundu. ODTÜ Kitap Topluluğunun 30 üyesi Alaşehir'e gelerek kitapları raflara yerleştirdi. Kütüphaneye, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden ODTÜ Kitap Topluluğu üyesi İrem Kütük adı verildi.

Kütüphanenin açılış töreninde konuşan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Bir de 'Ala Sınıflar' projemiz var. Ala Sınıflar projemizin amacı daha eğlenceli sınıflar oluşturmak. Aslında çok anormal bir şey yapmıyoruz. Sınıfın düzenini değiştiriyoruz. Oturma düzenini değiştiriyoruz. Sınıfı boyayıp resimler yapıyoruz. Her sınıfa bir kitaplık yapıyoruz. Oraya girildiği zaman normal bir sınıfa girmekten öte eğlenmeye gidilmiş gibi hissediliyor" dedi.

Kütüphanenin gelecekte güzel hizmetler yapacak gençlerin yetişmesine vesile olacağını söyleyen Uçgun, "26 Kasım'da ODTÜ'de öğrencimiz olan İrem Kütük kardeşimiz bir trafik kazasında hayatını kaybetti. ODTÜ'lü arkadaşlarımız da onun adını yaşatabilmek adına bir kitap toplama kampanyası başlattılar. Bizim de ilçemizde uyguladığımız 'Pekala Okuyoruz' projesine de bir destek olmak istediler. Kütüphane vesilesiyle İrem Kütük arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Böyle güzel de bir şeye vesile olduğu için çok da sevenleri olduğunu düşünüyorum. İnşallah burada onun adına hazırlanan kütüphane gelecekte ülkemize güzel hizmetler yapacak olan gençlerimizin yetişmesine vesile olacak" dedi.

Kütüphanenin çocuklar için cennet bahçesi olacağını söyleyen ODTÜ Kitap Topluluğu Başkanı Hanife Türksayar, "İrem sözcüğünün anlamı 'Cennet bahçesi' demektir. Kütüphanenin çocuklarımıza cennet bahçesi olması için İrem'in adının yaşatılmasını istedik. Kütüphaneye giden çocuklarımızın cennet bahçesinde yaşamış gibi olmasını istedik" dedi.

Açılışın ardından kütüphanenin açılmasında emeği geçenlere Kaymakam Uçgun tarafından plaket ve hediyeleri verildi.
İhlas Haber Ajansı
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