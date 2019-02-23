Hakkari'deki öğretmenlere atölye eğitimi

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER) arasında yapılan protokol gereği öğretmen ve idarecilerin kişisel ve mesleki gelişimine yönelik "Eğitimde film okuma" ile "Akıl ve zeka oyunları" atölye eğitimi düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün bizzat koordine ettiği, İGEDER ile işbirliği halinde 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında öğretmenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmek, mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen akademi faaliyetleri bu yıl da devam ediyor. Eğitimde film okuma, akıl ve zeka oyunları temalı iki atölye olarak düzenlenen öğretmen akademi programına, il genelinden 120 okul yöneticisi ve öğretmen katıldı.

Milli Eğitim Şube müdürleri Selahattin Yüzgeç ve Oktay Kızılkaya ile İGEDER İl Temsilcisi Ayşe Selvi'nin de katılımlarıyla Hakkari Cumhuriyet İlköğretim Okulunda gerçekleştirilen akademi eğitimlerine; İstanbul ve Ankara'dan eğitimci Ramazan Karahüseyinoğlu ve Gökhan Bayar "Eğitimde Film Okuma", Ömer Faruk Turan ve Ubeyde Alkan ise "Akıl ve Zeka Oyunları" temalarında atölye çalışmalarını sundular.

Atölye çalışmasına gönüllü olarak katılan katılımcılar, Hakkari eğitimine ve öğretmenlerin gelişimine katkı sağlayan bu eğitimler için İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'e teşekkür ettiler.

İl merkezindeki atölye çalışması, sertifikaların verilmesiyle son buldu. Programın Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devam edeceği öğrenildi.