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İkramiye alamayan işçiye AYM'den iyi haber

Her yıl düzenli olarak kamu işçilerine ödenen ve ilave tediye olarak da adlandırılan ikramiyelere yönelik Anayasa Mahkemesi tarafından emsal bir karar çıktı. Kastamonu'da bir vakıfta büro görevlisi olarak çalışan işçi Yasemin Bodur kendisine ödenmeyen tediye üzerine konuyu Anayasa Mahkemesi'ne kadar taşıdı. AYM ise verdiği karar ile işçiyi haklı bularak tazminat ödenmesine hükmetti.
 23 Şubat 2019 21:48
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İkramiye alamayan işçiye AYM'den iyi haber

Kenan Biter

Kastamonu'nda Tosya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda büro görevlisi olarak çalışan Yasemin Bodur, kamu işçilerine her yıl düzenli olarak bir maaş şeklinde ödenen ilave tediyenin tarafına ödenmemesi üzerine konuyu mahkemeye taşıdı.

Tosya Asliye Hukuk Mahkemesi ise yapmış olduğu inceleme sonunda işçi Yasemin Bodur'a söz konusu ücretin ödenmesine karar verdi. Mahkeme gerekçeli kararında davalı vakfın kamu kuruluşu niteliğinde olduğunu ifade ederek, bu kurumda çalışan başvurucunun da kanun ile tanınan ilave tediye alacağından yararlanma hakkı bulunduğunu kaydetti.

Mahkeme kararında Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin benzeri bir uyuşmazlıkta vermiş olduğu tespitlere de yer verdi.

Tosya Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı üzerine davalı vakıf, konunun tekrardan incelenmesi için bir üst mahkemenin kapısını çaldı.

KAMU İŞÇİSİ DEĞİL TEDİYE ALAMAZ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi yaptığı inceleme sonucunda Bodur'un çalıştığı vakfa yönelik 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nda sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına kamu tüzel kişiliği statüsü verilmediğini belirterek, bu vakıflarda çalışanların da kamu işçisi sıfatına sahip bulunmaması nedeniyle ilave tediye alacağına hak kazanmayacakları gerekçesiyle davayı reddetti.

AYM: YARGILAMA HAKKI İHLAL EDİLDİ

7. Hukuk Dairesi'nin red kararı üzerine işçi Yasemin Bodur, davayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

AYM yaptığı incelemede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışan işçilere ilave tediye ödenip ödenmeyeceği konusunda, Yargıtay'ın farklı Hukuk Dairelerinin içtihatlarının birbirine zıt olduğunu vurgulayarak, Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının da ihlal edildiğine dikkat çekti.

EMSAL KARAR: 7 BİN TL TAZMİNAT ÖDENECEK

AYM kararında Bodur'a 7 bin TL manevi tazminat ödenmesine de hükmederken söz konusu kararın bir örneğinin de hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması yönünden içtihadı birleştirme kararına gerek bulunup bulunmadığı hususunda bilgi edinmesi ve takdiri için Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmesine hükmetti.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

İlave tediye; genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneği olarak ifade ediliyor.

İkramiye yer altında çalışan işçiler için ek olarak bir ikramiye daha eklenir. Bakanlar kurulu kararı ile senede 4 adet olmak üzere bir ilave tediye eklenebilir. Yılda 13 er günlük olmak üzere 4 parça şeklinde ödenir toplamda 52 gün üzerinden ikramiye gerçekleşir, bu sayı yeraltı işçileri için 1 adet ilave tediye eklenir.
Yeni Şafak
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