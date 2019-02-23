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Osmaniye polisi, kimsesiz çocukları gezdirdi

OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından, Yüksel Özden Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 24 kimsesiz çocuk için, gezi programı düzenledi.
 23 Şubat 2019 21:58
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Osmaniye polisi, kimsesiz çocukları gezdirdi

OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından, Yüksel Özden Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 24 kimsesiz çocuk için, gezi programı düzenledi. Araçlarla şehir turu atıp, polis evinde öğle yemeği yiyen çocuklar, buradaki oyun parkurunda eğlenerek unutulmaz bir gün geçirdiler. Etkinliklerde çocuklara, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'un eşi Sibel Okumuş'ta eşlik etti.

Sabah saatlerinde tesisten alınan ve polis eskortluğu eşliğinde kısa bir şehir tutu yapan çocuklar, ilk olarak Emniyet Müdürlüğü binasındaki, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) Merkezine götürüldü. Kimsesiz çocuklara bilgilendirme yapan bir polis memuru, Osmaniye'nin 270 normal, 20 Plaka Tanıma Sistemli (PTS) Kameralarıyla 24 saat esasına göre takip edildiğini, amaçlarının halkın, güven ve huzur içerisinde yaşamlarını tesis etmek, suçluların ise kısa sürede yakalanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Burada kameraların çalışma sistemleri hakkında da bilgi edinen çocuklar, daha sonra ise Polisevi'ne götürüldüler. Birlikte öğlen yemeği yiyip, müzik eşliğinde eğlen çocuklara, Müdür Okumuş'un eşi Sibel Okumuş tarafından, içerisinde çeşitli hediyelerin bulunduğu çantalardan verildi.

Narkotik köpeği 'Zorro'nun gösterisini izlenmesinin ardından, polis evindeki mini hayvanat bahçesini de gezen çocuklar oyun parkurunda gönüllerince oynadılar. Daha sonra İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'un da katılım sağladığı program, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün de gezilmesiyle son buldu.

DHA
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