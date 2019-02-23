Sürücüye bıçak çekerek terör estiren şahıs yakalandı
Başkentte elinde bıçakla trafikteki başka bir otomobilin sürücüsüne saldıran kamyon şoförü, yakalandı.
|23 Şubat 2019 22:08
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Başkentte elinde bıçakla trafikteki başka bir otomobilin sürücüsüne saldıran kamyon şoförü, yakalandı.
Ankara'da Ayaş yolu Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen olayda, trafikte kamyondan inerek elinde bıçakla koşup başka bir otomobildeki sürücüye saldıran şahsın görüntüleri kameralara yansıdı. Görüntülerin ardından polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda, kamyondan inen bıçaklı saldırganın Erol U., diğer araçtaki sürücünün ise S.C. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar Erol U. ile S.C.'nin akraba oldukları ve aralarında husumet olduğu öğrenildi.
Olayda kullandığı bıçağa da el konulurken, Erol U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Ankara'da trafikte ölümüne kavga kamerada
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