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Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 16 kişi tutuklandı

Tatvan ilçesinde gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı
 23 Şubat 2019 22:18
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Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 16 kişi tutuklandı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesinde "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 19 Şubat'ta gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheli, "örgüt faaliyetleri kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Açıklamada, il ve çevresinde suç ve suçlulara karşı kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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