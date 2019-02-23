Bakan Kasapoğlu, burs alan öğrenci sayısını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019'u "Gönüllülük Yılı" ilan ettiklerini belirterek, "Burs alan, kredi alan öğrencilerle 5 milyona yakın öğrencimiz var. Tüm öğrencileri gönüllülük faaliyetleri içerisinde bulunmaya davet ediyorum. Engelli merkezleri, huzurevi, spor salonlarında, ihtiyaç olan her yerde çalışmanızı, görev almanızı istiyoruz." dedi.

Kasapoğlu, Çorum'daki Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi'nde düzenlenen "Gençlerle Demokrasi Buluşması" programında, gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın'ın da katıldığı programda Bakan Kasapoğlu, gittiği her kentte gençlerle bir araya gelmeye ve sohbet etmeye çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu tür birliktelikleri perçinlemek çok önemli. Bu seçimde birçoğunuz ilk kez oy kullanacaksınız. Gerçekten demokrasinin en önemli şartlarından biri katılım, çoğulculuk. Bu coğrafyada bir arada yaşama kültürü, çoğulculuk hakim bir öge. Bunu biz seçimlerde de görüyoruz. Pek çok Avrupa ülkesine, hatta Amerika'ya göre seçimlere katılım bizde çok yüksek oranda. Bu ülkede çoğulculuğun, demokrasinin sanılanın aksine batıdan çok daha ileride olduğunu görüyorum."

Kasapoğlu, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 996 bin gencin ilk kez oy kullanacağını dile getirerek, "Şimdiden sizlerin demokrasiye, sandıklara sahip çıkacağınıza inanıyorum. İlk kez oy kullanacağınız için de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gençler için Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleri yaptıklarına işaret eden Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gençlerimiz için öncelikle spor tesisleri yapıyoruz. Bu tesisleri daha çok kullanmanızı istiyoruz. Merkez ve ilçelerde tesisler açtık. Siz oraları kullanmazsanız, bizler üzülürüz. Kadın erkek demeden herkesin spor yapması lazım. Spor yapma kültürü istediğimiz oranda değil. Bu kültürü geliştirmeliyiz. Hitit Üniversitesinde yeni bir gençlik merkezi açacağız. Bu da gençlerimize hayırlı olsun. 2002 sonrası Türkiye ile 2002 öncesi Türkiye'yi kıyaslamak için yaşamak gerekmiyor. 2002 yılında Türkiye'de spor tesisi sayısı bin 500'dü, şu anda 5 bin. Belediyeler ve diğer kuruluşları bir araya getirdiğimizde bu sayı 8 bine çıkıyor. Dolaysıyla tesis açığını kapatmak için hükümet çok iyi çalıştı."

- "Öğrencileri gönüllülük faaliyetlerinde bulunmaya davet ediyorum"

Bakanlık olarak 2019'u "Gönüllülük Yılı" ilan ettiklerini anımsatan Kasapoğlu, "700 bine yakın yurtlarımızda kalan öğrencimiz var. İki milyondan fazla gençlik merkezlerine üye olan öğrencimiz var. Burs alan, kredi alan öğrencilerle 5 milyona yakın öğrencimiz var. Tüm öğrencileri gönüllülük faaliyetleri içerisinde bulunmaya davet ediyorum. Engelli merkezleri, huzurevi, spor salonlarında, ihtiyaç olan her yerde çalışmanızı, görev almanızı istiyoruz. İhtiyacın olduğu, dua alınacak her yerde çalışacağız." diye konuştu.

Bir öğrencinin, "Siz hangi sporları yapıyorsunuz?" sorusunu Kasapoğlu, "Boşta kaldıkça spor yapıyorum. Yüzmeye gidiyorum, stres atıyorum. Masa tenisi oynuyorum ve bolca da yürüyorum. Zaman zaman da futbol oynuyorum. Son 3-4 aydır futbol oynamaya vakit bulamadım." şeklinde cevapladı.

- Dünya ikincisi güreşçiye ziyaret

Programın ardından kentteki amatör spor kulüplerinin yöneticileriyle de bir araya gelen Kasapoğlu, yöneticilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra geçen yıl ekim ayında Macaristan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda ikinci olan Çorumlu sporcu Fatih Erdin'i Ulukavak Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Zeki Gül ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer'in de eşlik ettiği ziyarette Erdin ve ailesiyle sohbet eden Kasapoğlu, milli güreşçiye spor yaşamında başarılar diledi.

Kasapoğlu, gün içerisinde de Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek, buradaki öğrencilerle sohbet etti, eğitim alan müzik grubundaki öğrencilerle beraber türkü söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ayrıca Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın'ın Gülabibey Mahallesi'ndeki seçim bürosuna da ziyarette bulundu.