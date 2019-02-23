1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okullar artık tur düzenleyemeyecek

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya: - "Kar amacıyla yapılıyorsa tur oluyordu, kar amacıyla yapılmıyorsa tur olmuyordu, onu kaldırdık. Böylece dernekler, belediyeler, okullar tarafından yapılan turların önünü kapattık"
 23 Şubat 2019 22:54
Yazdır
Okullar artık tur düzenleyemeyecek

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Kar amacıyla yapılıyorsa tur oluyordu, kar amacıyla yapılmıyorsa tur olmuyordu, onu kaldırdık. Böylece dernekler, belediyeler, okullar tarafından yapılan turların önünü kapattık." dedi.

TÜRSAB tarafından, iç turizmi hareketlendirmek, yeni destinasyonlar açılmasını sağlamak amacıyla seyahat acentelerinin iş geliştirmesi ve yeni iş imkanlarının oluşturulması için program düzenlendi.

Daha önce Bursa ve İzmir'de yapılan iş geliştirme gezilerinin üçüncüsü Antalya'ya gerçekleştirildi. TÜRSAB Erciyes, Kapadokya ve Konya bölge temsil kurullarına bağlı 170 seyahat acentesi temsilcisi, turizmin başkentinde Aspendos, Perge, Kurşunlu Şelalesi, Antalya Müzesi, Kaleiçi ve Karpuzkaldıran Şelalesi'ni gezdi.

Gezinin ikinci gününde, Kundu oteller bölgesinde düzenlenen programda, acente temsilcileri yeni iş imkanları ve tur programları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, programda yaptığı konuşmada, bundan sonra seyahat acentesi kurulduğunda mesleki yeterlilik sigortası yaptırılacağını, teminat alınmayacağını söyledi.

Teminatın sadece tur operatörlerinden alındığını belirten Bağlıkaya, "Çünkü tur operatörleri, bütün acentelerin itibarını ilgilendiren bir konu, onun için çok daha hassas davrandık." diye konuştu.

Turizm yasasında yer alan "kar amacı" kavramını yeni yasada kaldırıldığını anlatan Bağlıkaya, "Kar amacıyla yapılıyorsa tur oluyordu, kar amacıyla yapılmıyorsa tur olmuyordu, onu kaldırdık. Böylece dernekler, belediyeler, okullar tarafından yapılan turların önünü kapattık. 'Tur, kar amacı olsa da olmasa da seyahat acentesi tarafından yapılır' dedik. Böyle bir madde önümüzde önemli bir engeldi, bunu kaldırdık." ifadelerini kullandı.

Acente açmanın, büfe, bakkal, manav açmak gibi bir şey olmadığını vurgulayan Bağlıkaya, acenteciliğin mesleki ticari faaliyet olduğunu, birtakım kurallara bağlandığını ve acente açmak için mesleki bilgilere sahip olmak gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Osmaniye polisi, kimsesiz çocukları gezdirdi
23 Şubat 2019 21:58		 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği meslek içi eğitimine katılacak olan adaylara uyarılar
23 Şubat 2019 20:38
BES'te, 45 yaşın baz alındığı tarih değişti
23 Şubat 2019 18:22		 Görevden alınan başkan, 1,5 aydır ayrılmadı
23 Şubat 2019 17:49
İstanbul Havalimanı 4 mevsime de hazırlanıyor
23 Şubat 2019 16:02		 Hayali gerçekleşti, bir günlüğüne trafik polisi oldu
23 Şubat 2019 15:54
Aydın'da 497 bekçi yemin etti
23 Şubat 2019 15:38		 Ticaret Bakanlığı, rotasyona tabi denetmenleri isimlerini belirledi
23 Şubat 2019 14:40
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Öykü Arin' çağrısı
23 Şubat 2019 14:38		 İşte Ticaret Bakanlığı'nın yeni Taşra Teşkilat yapısı
23 Şubat 2019 14:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
BES'te, 45 yaşın baz alındığı tarih değişti
İşte Ak Parti'ye göre en kritik 3 il
Erdoğan müjdesini vermişti: 400 bin ton elma alınacak
AÖF'de harçsız eğitimin kapsamı genişletildi
Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Yüzde 12 indirim
Taşerona kıdem tazminatı ve ücret artışı
'Kamuda Sözleşmeliliğe Son' şurası gerçekletirildi
İngiliz Bankası Ağustos'taki döviz vurgununu kabul etti
Altının gram fiyatı 7 haftanın zirvesini gördü
Kocamaz'ın adı seçim kurulu listesinde yer aldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kambriyen patlaması 15
fuat oktay 1
çok yorgunum 2
kaplumbağalar 1
aşk 4
burun çekmek 1
ankara 5
alkolün boğaza iyi gelmesi 1
milgram'ın otoriteye itaat deneyi 1
azimli olmak 1
SON İLANLAR
Kütahya Tarım Kredi Kooperatifleri 53 personel alacak
Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Bursa BURULAŞ 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madendicilik Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bingöl Belediyesi 25 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnş Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam