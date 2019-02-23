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Kızlar caddede ortasında birbirine girdi: 1 yaralı

Samsun'da kızlardan oluşan iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi kesici aletle hafif yaralanarak hastanelik oldu.
 23 Şubat 2019 22:59
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Kızlar caddede ortasında birbirine girdi: 1 yaralı

Samsun'da kızlardan oluşan iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi kesici aletle hafif yaralanarak hastanelik oldu. Kızların cadde ortasındaki kovalamaca ve kavga anı ise cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kızlardan oluşan 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle kızlar birbirlerini cadde ortasında kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında ise kızlardan bir tanesi kesici alet ile bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrılırken yaralı, Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer şahıslar ise polis ekiplerince yakalanarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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