Fotoğraf baskısına olan ilgi yeniden artıyor
|23 Şubat 2019 23:21
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Bilgisayarlara ve hard disklere bir süre sonra virüs bulaşması ihtimaline karşı özel fotoğraflarını kaybetmekten çekinen vatandaşlar, fotoğraf baskısına yeniden ilgi duymaya başladı.
Akıllı telefonları ile çektikleri fotoğrafları bir süre sonra hard disklere ve bilgisayarlara yükleyen fotoğrafsever, bir süre sonra bu cihazlara virüs bulaşması ve arızalanması problemi ile karşı karşıya kalabiliyor. Özel fotoğraflarını kaybetmek istemeyen vatandaşlar, fotoğrafçılarda yaptırdıkları fotoğraf baskısı ile özel anlarını ölümsüzleştirme imkanı buluyor.
"İnsanlar fotoğrafları kaybolmasın istiyorlar"
Gelişen teknolojinin fotoğraf sektörüne hem yararlar hem de zararlar getirdiğini vurgulayan fotoğrafçı Ferhat İşler, son dönemde fotoğraf baskısına olan ilginin yeniden arttığını dile getirerek, "Teknolojinin getirdiği yararlar ile beraber zararlar da var. Fotoğraf baskısı eskiye nazaran çok daha fazla olmaya başladı. İnsanlar telefonlarındaki fotoğrafları bilgisayarlarına, hard disklerine aktarıyorlar. Belli bir süre sonra bu hard diskler virüs kapıyor ya da arıza yapıyor ve fotoğraflar gidiyor. Teknolojinin getirdiği zararlardan biri bu. Bu sebeple insanlarda bir geriye dönüş başladı. Eskiden 36 pozluk bir film getiren müşteri, şimdi 100 tane, 200 tane, 300 tane fotoğraf getiriyor. Çünkü insanlar fotoğrafları kaybolmasın istiyorlar. Fotoğraf baskısı yeniden ilgi odağı oldu. Eskiye dönüş bu anlamda başladı. Öte yandan şu an fotoğraf sektörünün durumu kötü. Herkes telefonuyla fotoğraf çekmeye başladığından beri bu işin saygınlığı azaldı. 'Sizin yaptığınızı ben de telefonla yaparım' diyen müşteriler bile çıkıyor. Şu an sektörde sadece işinin hakkını verenler iyi kazanıyor" şeklinde konuştu.
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