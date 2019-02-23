1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kar yağdı, kazalar ve mahsur kalmalar peş peşe geldi

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
 23 Şubat 2019 23:43
Yazdır
Kar yağdı, kazalar ve mahsur kalmalar peş peşe geldi

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarıyla birlikte sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı İstanbul'u adeta beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolda çalışmalar başlattı. Kar nedeniyle yollarda zaman zaman maddi hasarlı kazalar yaşanırken, çok sayıda araçta kara saplandı. Yollarda mahsur kalan araçların yardımına belediye ekipleri koşuyor.

Kent genelinde kar yağışına karşı, kurum ve belediyelere bağlı ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fotoğraf baskısına olan ilgi yeniden artıyor
23 Şubat 2019 23:21		 Hemşireleri taciz ettiği iddia edilen yöneticiden açıklama
23 Şubat 2019 23:10
Kazada ölen öğrencinin adı kütüphanede yaşatılacak
23 Şubat 2019 21:31		 Depremleri önceden bilip sosyal medyadan paylaşıyor
23 Şubat 2019 21:02
Deprem kahini Hoogerbeets depremi bildi!
23 Şubat 2019 18:55		 Kazada ölen şehit annesi toprağa verildi
23 Şubat 2019 16:59
Vatandaş tanzimi dört gözle bekliyor
23 Şubat 2019 16:55		 Eski belediye başkanı hırsızı böyle arıyor
23 Şubat 2019 16:47
Trafik polisinin resim aşkı sergiye dönüştü
23 Şubat 2019 16:43		 Ticaret Bakanlığı Başdanışmanı'nın acı günü
23 Şubat 2019 16:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TBMM Başkanlığı adaylık başvuruları sona erdi
24 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sabahlar olmasın 2
başarısızlık sonrasında toplantı yapmak 2
sokakta saat kaç diye soranların neslinin tükenmesi 1
çocuk koşarak gider 1
Köpek bakan kemik toplar 2
kadın gibi kadın 1
alkolün boğaza iyi gelmesi 1
göz rengi 3
iyilik etmek 1
saat takmak 3
SON İLANLAR
Kütahya Tarım Kredi Kooperatifleri 53 personel alacak
Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Bursa BURULAŞ 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madendicilik Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bingöl Belediyesi 25 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnş Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam