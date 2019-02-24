1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM Başkanlığı adaylık başvuruları sona erdi

AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da bugün yaptığı başvuruyla TBMM Başkanlığı için aday oldu
 24 Şubat 2019 00:07
Yazdır
TBMM Başkanlığı adaylık başvuruları sona erdi

TBMM Başkanlığı için 19 Şubat'ta başlayan adaylık başvuru süresi sona erdi.

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için görevinden istifa etmesi ve istifa dilekçesinin 19 Şubat Salı günü TBMM Genel Kurulunda okunmasının ardından başlayan Meclis Başkanlığı adaylığı başvuru süresi saat 24.00 itibariyle bitti.

Meclis Başkanlığı için AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'in yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da bugün yaptığı başvuruyla aday oldu.

TBMM Başkanı seçimi Meclis Genel Kurulunda bugün yapılacak. Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
24 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
24 Şubat 2019 00:03		 CHP İlçe Başkanı istifasını geri çekti
23 Şubat 2019 23:37
'CHP'nin belediyecilik tarihi yolsuzluklarla doludur'
23 Şubat 2019 23:26		 Bakan Kasapoğlu, burs alan öğrenci sayısını açıkladı
23 Şubat 2019 22:50
Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece için 25 proje
23 Şubat 2019 22:44		 CHP listesinden aday gösterilen HDP'li çekildi
23 Şubat 2019 22:41
Erdoğan: Kayyum atamalarında geç kaldık biz geç
23 Şubat 2019 22:36		 'Çiftçimizin elektrik maliyeti yüzde 12 ucuzlayacak'
23 Şubat 2019 22:13
Erdoğan: TOKİ'yi para kazansın diye kurmadık
23 Şubat 2019 21:26		 Bakan Kurum: 81 ile genelge gönderdik
23 Şubat 2019 21:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TBMM Başkanlığı adaylık başvuruları sona erdi
24 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şaka maka sözlüğün üç yaşında olması 1
sokakta saat kaç diye soranların neslinin tükenmesi 1
gök kubbede hoş bir sada bırakmak 2
ankara 3
Turşu Kavurma 2
susan miller 1
saat takmak 3
milgram'ın otoriteye itaat deneyi 1
bekar evi 1
stokçu 4
SON İLANLAR
Kütahya Tarım Kredi Kooperatifleri 53 personel alacak
Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Bursa BURULAŞ 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madendicilik Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bingöl Belediyesi 25 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnş Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam