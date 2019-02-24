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Emekliye vergi müjdesi!

Emekliler evleriyle ilgili emlak vergisi ödemiyor. Ancak bunun bazı şartları var. Bunlara uyarak vergi ödemekten kurtulabilirsiniz. Kolaylıktan engelli, gazi ve şehit yakınları da yararlanıyor
 24 Şubat 2019 06:00
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Emekliye vergi müjdesi!

Türkiye'de bazı dezavantajlı kesimlere devletin destekleri devam ediyor. Özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi gruplara hem belli şartlarda parasal destek hem de bazı muafiyetler tanınarak hayatları kolaylaştırılıyor.

Bu istisnalardan birisi de emekliler, engelliler, gaziler ve şehit yakınlarına tanınan emlak vergisi istisnası. Belli şartlarda bu kişiler emlak vergisi ödemiyorlar.

Yanlışlıkla ödenmiş vergileri de geri alma imkanı bulunuyor. İşte bu istisnanın detayları şöyle:

1) Her emekli ya da engelli yararlanabiliyor mu?

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, ya da sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emeklilerin, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerin bu istisnadan yararlanma hakkı bulunuyor.

2) Her konut için istisna var mı?

Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor. Meskeninin olması gerekiyor.

Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar da yararlanamıyor. Gazi ve dul yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor.

3) Aynı ev iki kişinin üzerindeyse ne yapılacak?

200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi varsa, hisse oranları kadar vergiden muaf tutuluyorlar.

4) Yurtdışından emekli olanlar da hak sahibi olabiliyor mu?

Vergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor. Dolayısıyla yurtdışından emekli olanlar emlak vergisi ödemek zorunda.

5) Vergi istisnasından faydalanmak için ilgili konutta oturma şartı var mı?

Hayır bu evde oturmanız ya da kiraya vermiş olmanız hakkınızı kaybettirmiyor. Bu evde oturmayıp başka yerde kirada oturuyorsanız da vergi ödemiyorsunuz.

6) Ölüm maaşı alanlar da yararlanabilir mi?

Bankalarındaki paralarından dolayı kazanç elde eden emekliler de muafiyetten yararlanabiliyor. Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de bu gelirleri olduğu halde emlak vergisi ödemiyor.

7) Vergiden kurtulmak için müracaat etmek gerekiyor mu?

Ev hanımları, engelliler, gaziler, işsizler, dullar, yetimler ve emekliler emlak vergisinden muaf olabilir. Ancak bu kişiler meskenin bağlı bulunduğu belediyeye dilekçeyle müracaat etmelidir. Bildirimde bulunmazsanız size vergi çıkacaktır.

8) Yanlışlıkla ödenen vergiler geri alınabilir mi?

Evet bunun için 5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde ödediğiniz fazla vergileri geri alabilirsiniz. Bunun için o dönemlerde de şartları taşıdığınızı gösterir belgelerle belediyeye müracaat etmelisiniz.

9) Arsası olan emekliler bu haktan yararlanabilir mi?

Hayır, vergi istisnası sadece konutlar için geçerli. İşyeri olanlar da yararlanamıyor.

10) Kat irtifaklı tapu sahipleri için durum değişir mi?

Kat irtifakı tapusu olanlar da diğer şartları yerine getirmişlerse emlak vergisi ödemezler.

11) Hem kendisinin hem eşinin evi olan emekli vergi öder mi?

Hayır ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konut olması gerekiyor.

12) Yeni emekli olanlar da yararlanabilir mi?

Yıl içinde emekli olup maaş almaya başlayanlar diğer şartları taşıyorlarsa bir sonraki yıl için müracaat ederek vergi ödemeyecekler. Yani 2019 yılı içinde emekli olanlar 2020 yılında emlak vergisi ödemeyecek.

Faruk ERDEM
Sabah
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