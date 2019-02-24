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Bilal Erdoğan:Okçulukta en iyi olmaya aday ülkeyiz

Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen okçuluk yarışmasına katıldı
 24 Şubat 2019 06:10
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Bilal Erdoğan:Okçulukta en iyi olmaya aday ülkeyiz

Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen okçuluk yarışmasına katıldı. Programa Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve çok sayıda sporcu ile vatandaşlar katılım sağladı. Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ödül törenine 13 ilden 41 kulüpten 330 sporcu katıldı. Yarışmada Büyük Erkekler, Büyük Bayanlar, Genç Erkekler, Genç Bayanlar, Karma Minikler, Paralimpik Erkek ve Paralimpik Bayan kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

"OKÇULUKTA DA EN İYİ OLMAYA ADAY ÜLKEYİZ"

Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Türkiye kendi karakteristik özelliği ile kendi zengin kültürü ile dünyada ilgi çeken daha cazibe merkezi haline gelen bir ülke olur. Kendi sporumuza sahip çıktığımız zaman dünya çapında başarı getiriyor. Elbette sporun hepsi değerli, elbette gençlerimizin sporla gelişmesi çok önemli ama bu sporlar içerisinde kendi sporlarımızın unutulmasının izah edilebilir hiçbir tarafı yok.

Biz binicilikte de dünya çapında en iyi olmaya aday ülkeyiz. Okçulukta da en iyi olmaya aday ülkeyiz. Güreşte en iyi ülkelerden bir tanesi olduğumuz gibi. Kendi sporlarımıza sahip çıktığımız zaman işte bunun yansımalarını kültürün diğer sahalarında da görmemiz lazım. Kendi sanatlarımıza sahip çıkmak, kendi müziğimize sahip çıkmak, mehterimize sahip çıkmak, halk oyunlarımıza sahip çıkmak. Neden? Bunlar bize ait.

Bunlar bize ait olduğu için kimse bunları bizden iyi yapamaz. Öyle olduğu için de dünyada sadece burada alınabilir, burada bulunabilir. Bu bizi ne yapar. Dünyada daha çekici kılar. Bu bizi ne yapar? Dünyada daha güçlü kılar. Yani Türkiye kendi karakteristik özelliği ile kendi zengin kültürü ile dünyada ilgi çeken daha cazibe merkezi haline gelen bir ülke olur" dedi. Yarışmacılara ödüllerini takdim eden Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 'Ya hak' diyerek ok atttı.

"41 KULÜPTEN 330 SPORCU KATILDI"

Okçuluğa verdiği önemden bahseden Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Yarışmaya 41 kulüpten 330 sporcu katıldı. Bilal Bey'e ve tüm sporcularımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bizim tarih boyunca yaptığımız birçok spor dalları var. İşte okçuluğundan tutun da güreşe kadar ve daha bir çok oyunlarımız var.

Ama son yıllarda ve asırda hepinizin bildiği gibi bütün dünyayı kasıp kavuran ama 22 kişinin oynadığı, dünyanın seyrettiği spor dallarının arkasından milyonlarca insan gidiyor. Bu farklı bir tablo. Halbu ki onun karşısında bizim milli değerlerimizi yansıtan her konuda değerlerimizi ortaya koymamız ve özellikle sporda da gençlerimizi bu konuda yetiştirmemiz fevkalade önemli" dedi.
Anadolu Ajansı
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