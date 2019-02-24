Kendisini taciz eden adamı sokak ortasında öldürdü
|24 Şubat 2019 06:50
|Yazdır
Olay, saat 13.30 sıralarında Arhavi ilçesi pazar yerinde meydana geldi. Nurten İ.(41) iddiaya göre kendisini taciz ettiği iddiasıyla daha önce şikayetçi olduğu Engin Şahin (49) ile karşılaştı.
Nurten İ. çantasından çıkardığı tabancayı Şahin'e doğrultarak, 7 el ateş etti. Şahin, başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Engin Şahin, kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olaydan sonra tabancayı çantasına koyan ve diz çökerek, sinir krizi geçiren Nurten İ.'ye silah doğrultarak, çantasını bırakmasını söyledi.
Çantayı polislere uzatan kadın, gözaltına alındı. Kadının, polis tarafından gözaltına alındığı anlar kameralar tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Gezi eylemlerini diri tutalım'
24 Şubat 2019 08:37
|Hastane yöneticisi hemşireyi taciz etti iddiası
24 Şubat 2019 08:00
|İş adamını öldürüp, yurt dışına böyle kaçmışlar
24 Şubat 2019 07:35
|Hırsızlar bu yöntemle hesapları boşaltıyorlar
24 Şubat 2019 06:40
|Trafoya giren genç feci şekilde can verdi
23 Şubat 2019 23:31
|Kızlar caddede ortasında birbirine girdi: 1 yaralı
23 Şubat 2019 22:59
|Kayıp olarak aranırken, ölü olarak bulundu
23 Şubat 2019 21:16
|Kesilen ağacın çarptığı orman işçisi hayatını kaybetti
23 Şubat 2019 20:53
|Av tüfeği ile vurulan çocuğun parmağı koptu
23 Şubat 2019 20:48
|Eve 'su sızma' kavgasında komşusunu öldürdü
23 Şubat 2019 20:32