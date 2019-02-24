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İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre Marmara, Batı Karadeniz, Çankırı ile Ankara'nın doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış bekleniyor
 24 Şubat 2019 06:30
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İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Çankırı, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Marmara, Batı Karadeniz, Çankırı ile Ankara'nın doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 0°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELI °C, 0°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de yer yer pus bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 9°C

Çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Çok bulutlu

IZMIR °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MANISA °C, 8°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 10°C

Çok bulutlu

HATAY °C, 15°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ankara'nın doğu kesimlerinin bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Çok bulutlu, doğu kesimleri bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

CANKIRI °C, 6°C

Çok bulutlu

KIRIKKALE °C, 7°C

Çok bulutlu

KONYA °C, 10°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyılarının hafif karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 6°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı ve hafif olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C

Çok bulutlu

ÇORUM °C, 6°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

MUŞ °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SIIRT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu
Memurlar.Net
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