İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
|24 Şubat 2019 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Çankırı, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Marmara, Batı Karadeniz, Çankırı ile Ankara'nın doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANAKKALE °C, 0°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
İSTANBUL °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KIRKLARELI °C, 0°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
EGE
Çok bulutlu, Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de yer yer pus bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 9°C
Çok bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu
IZMIR °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MANISA °C, 8°C
Çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 10°C
Çok bulutlu
HATAY °C, 15°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ankara'nın doğu kesimlerinin bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Çok bulutlu, doğu kesimleri bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
CANKIRI °C, 6°C
Çok bulutlu
KIRIKKALE °C, 7°C
Çok bulutlu
KONYA °C, 10°C
Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyılarının hafif karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 2°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
DÜZCE °C, 5°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİNOP °C, 6°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu
ZONGULDAK °C, 5°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı ve hafif olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 8°C
Çok bulutlu
ÇORUM °C, 6°C
Çok bulutlu
SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
MUŞ °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZIANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SIIRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
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