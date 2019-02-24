Trakya'da kar ve tipi nedeniyle otobüs devrildi: 4 yaralı
|24 Şubat 2019 07:00
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Trakya'ya etkisi altına alan kar yağışı Tekirdağ'ın Saray ilçesinde etkili olurken, hayatı olumsuz etkiledi. <
Kar kalınlığının yer yer 10 santime ulaştığı Saray'da hava sıcaklığı eksi 3 dereceye kadar düştü. Yer yer tipi şeklinde yağan kar yağışı nedeniyle trafik kazaları da meydana geldi.
Ulaşımın güçlükle sağlandığı Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesi karayolu üzerinden sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen yolcu otobüsünde bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Çukuryurt Mahallesi yolunda ise iki minibüs ile bir otomobil yol dışına çıktı.
Araçlar iş makineleri ve traktörlerle çıkarıldı.
Saray'da karayolları ekipleri yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
TEKİRDAĞ'DA ÇATI UÇTU
Tekirdağ'da etkili olan fırtına ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hızı saatte 75 kilometreye ulaşan fırtınada Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir evin çatısı uçtu.
Uçan çatı yaralanmaya neden olmazken, görevliler evin bulunduğu sokak üzerinde önlem aldı.
MALKARA'DA KAR YAGIŞI
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde de kar ve fırtına etkili oldu. İlçede fırtına nedeniyle bazı tabelalar devrilirken, kar nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 10 santimi geçtiği Malkara'da belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yaptı, polis ve jandarma ekipleri önlem aldı.
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