İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
|24 Şubat 2019 07:15
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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İptal edilen seferler şöyle:
07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
BUDO
08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
17.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
18.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
20.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
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