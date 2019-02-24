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İstanbul'da minibüsün çarptığı yaya öldü

İstanbul Bakırköy'de yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
 24 Şubat 2019 07:25
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İstanbul'da minibüsün çarptığı yaya öldü

İstanbul Bakırköy'de minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Sezgin K'nin kullandığı panelvan minibüs, Ataköy mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya nedeniyle yavaşladı. Bu sırada arkasından gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil minibüse, çarpmanın etkisiyle minibüs de önündeki yayaya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ekipleri, iki kişinin bulunduğu otomobilde yaralanan bir kişiyi, ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle aynı istikamette yol trafiğe kapanırken, polis ekipleri araçları yan yola yönlendirdi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından ismi öğrenilemeyen, ölen kişinin cesedi morga kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar araç trafiğine açıldı.

Anadolu Ajansı
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