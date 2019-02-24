İş adamını öldürüp, yurt dışına böyle kaçmışlar
|24 Şubat 2019 07:35
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Kağıthane'de yaşayan 58 yaşındaki Vedat Yöngel, geçtiğimiz Cumartesi günü evinden üzerinde 10 bin Dolarla çıktı.
Eve dönmeyince kendisinden haber alamayan yakınları durumu polise haber verdi. Bu sırada Yöngel'in oğluna, babasının evinde temizlikçilik yapan Ermenistan uyruklu Stella M'nin oğlu Varlam M'den "Baban bizim evde git al" mesajı geldi.
Yöngel'in oğlu durumu polise bildirdi. DHA'nın haberine göre; Fatih'teki adrese giden polis, Vedat Yöngel'in cesedini buldu.
Silahla vurulduğu tespit edilen Yöngel'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Yöngel'in üzerindeki paranın alındığı tespit edildi.
Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Stella ve oğlu Varlam M.'nin Vedat Yöngel'in kaybolmasından iki gün sonra Atatürk Havalimanından Kars'a buradan da Gürcistan üzerinden Ermenistan'a gittiklerini belirledi.
Şüpheli kadın ve oğlunun Atatürk Havalimanı'ndaki görüntüleri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde pasaport kontrolüne gelen Stella ve oğlu Varlam M. ile bir kadın görülüyor.
Şüpheliler pasaport işlemlerinin ardından buradan ayrılıyor.
Polis, Stella ve oğlu Varlam M. için İnterpol'den uluslararası arama kararı çıkarılması için çalışma başlattı.
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