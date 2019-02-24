1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yerli otomobilde ortak çalışacaklar!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Türkiye'nin otomobili ve onun ortaya çıkaracağı mobilite ekosistemini hayata geçirmek üzere, oluşturdukları gruplar aracılığıyla görüşmelere başladı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu CEO'su Gürcan Karakaş, "Amacımız ülkemizin tedarik zinciri yetkinliklerini ve potansiyelini azami olarak kullanarak 2022 yılında araçlarımızı yola çıkarmak" dedi
 24 Şubat 2019 07:50
Yazdır
Yerli otomobilde ortak çalışacaklar!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Türkiye'nin otomobili ve onun ortaya çıkaracağı mobilite ekosistemindeki iş birliği fırsatlarını değerlendirmek ve hayata geçirmek üzere, oluşturdukları gruplar aracılığıyla görüşmelere başladı.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, "TAYSAD olarak Türkiye'de üretilen ve üretilecek her türlü araca sonuna kadar destek veriyoruz. TOGG ile TAYSAD arasında Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından geliştirilip üretilecek araçta kullanılacak parçalar ve teknolojilerle alakalı teknik bir toplantı gerçekleştirildi, karşılıklı fikir alışverişi yapıldı" dedi.

KONU DAHA ÖNCE GÜNDEME GELMİŞTİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu CEO'su Gürcan Karakaş ise, sadece elektrikli ve bağlantılı araçlar tasarlamak değil aynı zamanda bu araçlar etrafında bir mobilite ekosistemi inşa etmek üzere yola çıktıklarını belirterek, "Amacımız ülkemizin tedarik zinciri yetkinliklerini ve potansiyelini azami olarak kullanarak 2022 yılında araçlarımızı yola çıkarmak" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş'ın, göreve başladıktan sonra ilk ziyaret ettiği kuruluşlardan biri Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) olmuştu. Karakaş, bu ziyareti sırasında TOGG'un Türkiye'de bir mobilite ekosistemi oluşturulması sürecinde TAYSAD üyeleriyle mutlaka görüşmelere başlayacağının sözünü vermişti.
Habertürk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye kritik eşikte: Dizel mi elektrikli mi?
24 Şubat 2019 08:15		 Türkler otomobil alırken hangi rengi tercih ediyor?
21 Şubat 2019 21:55
Yüzden tanıma yapan aracı dünyaya satıyor
21 Şubat 2019 09:37		 Yerli üretim iken, ithal oldu
20 Şubat 2019 06:50
'Elektrikli araç sayısı artacak ama gaza gelmemek lazım'
19 Şubat 2019 14:04		 Benzine 27 kuruş zam yapıldı
18 Şubat 2019 16:20
Yabancıya konut satışında tarihin en iyi başlangıcı
18 Şubat 2019 14:52		 'Elektrikli otomobiller 15-20 yıl daha piyasada olmayacak'
18 Şubat 2019 11:07
İşte dünyanın en güvenli otomobilleri
17 Şubat 2019 21:52		 Benzin ve motorinde zam bekleniyor
17 Şubat 2019 08:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Öyle bir şey icat ettik ki, onları perişan edeceğiz'
Emekliye vergi müjdesi!
TBMM Başkanlığı adaylık başvuruları sona erdi
Bakanlık, mağdurların imdadına yetişecek siteyi açtı
Hastane yöneticisi hemşireyi taciz etti iddiası
Kendisini taciz eden adamı sokak ortasında öldürdü
24 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
Hırsızlar bu yöntemle hesapları boşaltıyorlar
İş adamını öldürüp, yurt dışına böyle kaçmışlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bekar evi 1
izafiyet kuramı 1
blue bells 1
Recep Tayyip Erdoğan 2
susan miller 1
Turşu Kavurma 2
çocuk koşarak gider 1
gök kubbede hoş bir sada bırakmak 2
fuat oktay 1
bir şarkıda takılıp kalmak 3
SON İLANLAR
Kütahya Tarım Kredi Kooperatifleri 53 personel alacak
Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Bursa BURULAŞ 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madendicilik Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bingöl Belediyesi 25 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnş Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam