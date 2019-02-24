Yerli otomobilde ortak çalışacaklar!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Türkiye'nin otomobili ve onun ortaya çıkaracağı mobilite ekosistemindeki iş birliği fırsatlarını değerlendirmek ve hayata geçirmek üzere, oluşturdukları gruplar aracılığıyla görüşmelere başladı.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, "TAYSAD olarak Türkiye'de üretilen ve üretilecek her türlü araca sonuna kadar destek veriyoruz. TOGG ile TAYSAD arasında Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından geliştirilip üretilecek araçta kullanılacak parçalar ve teknolojilerle alakalı teknik bir toplantı gerçekleştirildi, karşılıklı fikir alışverişi yapıldı" dedi.

KONU DAHA ÖNCE GÜNDEME GELMİŞTİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu CEO'su Gürcan Karakaş ise, sadece elektrikli ve bağlantılı araçlar tasarlamak değil aynı zamanda bu araçlar etrafında bir mobilite ekosistemi inşa etmek üzere yola çıktıklarını belirterek, "Amacımız ülkemizin tedarik zinciri yetkinliklerini ve potansiyelini azami olarak kullanarak 2022 yılında araçlarımızı yola çıkarmak" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş'ın, göreve başladıktan sonra ilk ziyaret ettiği kuruluşlardan biri Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) olmuştu. Karakaş, bu ziyareti sırasında TOGG'un Türkiye'de bir mobilite ekosistemi oluşturulması sürecinde TAYSAD üyeleriyle mutlaka görüşmelere başlayacağının sözünü vermişti.