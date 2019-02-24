1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye kritik eşikte: Dizel mi elektrikli mi?

Türkiye'nin otomotiv sektöründe sahip olduğu imkanlar gerek Avrupalı gerek uzak doğulu üreticiler için önemli kazanımları beraberinde getiriyor. Son dönemlerde sektörün en çok satan markalarının dizel araç yerine elektrikli araç üretimine ve teknolojisine daha çok ağırlık vereceğini açıklaması Türkiye için yeni bir yol ayrımını da beraberinde getirebilir. Uzmanlara göre Türkiye dünyanın dizel araç üretimindeki yeni ve en büyük üssü olmaya aday. Ancak dizel üretimine güvenip elektrikli araç çalışmalarını ertelerse uzun vadede dezavantaj yaşayabilir
 24 Şubat 2019 08:15
Yazdır
Türkiye kritik eşikte: Dizel mi elektrikli mi?

En büyük otomobil markalarının adeta üretim üssü olan ve otomotiv sektörü ihracat hacminde ciddi bir kalem tutan Türkiye yeni ve kritik bir eşikte. Son olarak Honda'nın 2021 itibariyle Türkiye'deki Civic modelinin üretimini durduracağını açıklaması sektörde 'Neler oluyor?' sorusunu da beraberinde getirdi.

Dünyanın en büyük elektrikli araçlar birliğinin Türkiye kolu olan AVERE'nin Genel Koordinatörü Haluk Sayar, otomobil üreticilerini önümüzdeki dönemde çok büyük değişiklikler beklediğine değinerek, bu değişimin Türkiye'nin önümüzdeki en az 10 yılını doğrudan etkileyeceğini vurguladı.

Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir dönem başladı

"Mevcut içten yanmalı motorlu araçlardan elektrikli otomobillere geçiş süreci, birçok üreticinin hayatta kalabilmeleri için radikal kararlar almasına neden oluyor" diyen Sayar, şöyle devam etti:

"Bu durum Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Örneğin Honda, İngiltere ve Türkiye'deki otomobil üretimini 2021 yılında sonlandırma kararı aldı. Marka, bu kararın gerekçesini, sektördeki inanılmaz değişim ve elektrikli araçlarla ilgili stratejilerini hızlandırmaları gibi iki temel dinamiğe dayandırdı. Bu değişim markaların küresel operasyonlarını yeniden yapılandırmalarının önünü açacak."

"Wokswagen'in tercihi Türkiye olabilir"

Honda'nın Avrupa pazarına üretim için Japonya ve Çin'e kayacağını hatırlatan Sayar, Türkiye'nin üretim konusunda yeni merkez olabileceğine dair yaklaşımını şu sözlerle anlattı:

Wolkswagen de özellikle Almanya'da bulunan tesislerinde elektrikli araç üretimine yer açmak için yeniden yapılanmaya gidiyor. Mevcut bantlarında üretilen içten yanmalı motorlu araç modellerinin yeni üretileceği yer ise Türkiye olacak gibi görünüyor.

Genel Koordinatör Haluk Sayar.

Elektrik araç vizyonunu etkilememeli

Türkiye'nin önünde dünyanın en önemli dizel araç üreticilerini çekmek gibi bir seçenek var. Bu ülkemiz için çok büyük bir itici güç olabilir. Ancak Türkiye, 'Nasıl olsa büyük markalar burada üretiyor' yaklaşımına kapılır ve elektrikli araca geçiş konusundaki iştahını yavaşlatırsa uzun vadede ülkemiz için ciddi bir dezavantaja dönüşebilir."

Sayar ayrıca, dünya için de geçerli olan 'elektrikliye geçiş' döneminde Türkiye'nin 'daha aktif, kendi stratejisini ortaya koyabilen ve gelişmelere hazır' bir ülke olmasının son derece önemli olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yerli otomobilde ortak çalışacaklar!
24 Şubat 2019 07:50		 Türkler otomobil alırken hangi rengi tercih ediyor?
21 Şubat 2019 21:55
Yüzden tanıma yapan aracı dünyaya satıyor
21 Şubat 2019 09:37		 Yerli üretim iken, ithal oldu
20 Şubat 2019 06:50
'Elektrikli araç sayısı artacak ama gaza gelmemek lazım'
19 Şubat 2019 14:04		 Benzine 27 kuruş zam yapıldı
18 Şubat 2019 16:20
Yabancıya konut satışında tarihin en iyi başlangıcı
18 Şubat 2019 14:52		 'Elektrikli otomobiller 15-20 yıl daha piyasada olmayacak'
18 Şubat 2019 11:07
İşte dünyanın en güvenli otomobilleri
17 Şubat 2019 21:52		 Benzin ve motorinde zam bekleniyor
17 Şubat 2019 08:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Öyle bir şey icat ettik ki, onları perişan edeceğiz'
Emekliye vergi müjdesi!
TBMM Başkanlığı adaylık başvuruları sona erdi
Bakanlık, mağdurların imdadına yetişecek siteyi açtı
Hastane yöneticisi hemşireyi taciz etti iddiası
Kendisini taciz eden adamı sokak ortasında öldürdü
24 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
Hırsızlar bu yöntemle hesapları boşaltıyorlar
İş adamını öldürüp, yurt dışına böyle kaçmışlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iyilik etmek 1
Ben buldum ben buldum 1
nöbet tutmak 5
instagram 3
aşk 3
bekar evi 1
alkolün boğaza iyi gelmesi 1
Editörü engellemek 2
ümit 3
susan miller 1
SON İLANLAR
Kütahya Tarım Kredi Kooperatifleri 53 personel alacak
Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Bursa BURULAŞ 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madendicilik Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bingöl Belediyesi 25 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnş Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam