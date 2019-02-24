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Türk astronot uzayın sırrını çözebilecek anahtarı buldu

Ankara Üniversitesi Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, 2 yıllık çalışması sonucu yeni bir yıldız keşfetti. 'Kimyasal tuhaf' olarak adlandırılan cismin 90 milyon yaşında olduğu tahmin ediliyor. Güneş'in 10 katı büyüklükteki yıldız için Kılıçoğlu "12 bin derecede oldukça sıcak olan yıldız yeni teorilerin geliştirilmesinde anahtar bir rol oynayacak" diyor
 24 Şubat 2019 09:00
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Türk astronot uzayın sırrını çözebilecek anahtarı buldu

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, 2 yıl süren gözlemleri sonucu uzayda kimyasal tuhaf sıcak dev bir yıldız keşfetti.

Kılıçoğlu, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'ne 2016 yılında bir bilimsel araştırma projesi aracılığıyla teleskoplara takılan ve "tayfçeker" olarak isimlendirilen bir teknoloji sayesinde yıldız ışığından küçük bir gökkuşağı oluşturabildiklerini ve bu gökkuşağını inceleyerek onların doğalarına ilişkin çok sayıda bilgi elde edebildiklerini söyledi.

Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nden doktora tez danışmanı olan Prof. Richard Monier'in listesinde yer alan 100 şüpheli cismi iki yıl boyunca proje gecelerinde akşamdan sabaha kadar gözlemlediğini dile getiren Kılıçoğlu, gözlemlerinin ardından cisimlerden birinin bilim dünyasında pek çok ilki barındıran 'kimyasal tuhaf' bir yıldız olduğunu keşfettiğini açıkladı.

Kılıçoğlu, literatürde 'HR 62' koduyla bilinen ve 90 milyon yıl yaşında olduğunu tahmin ettikleri tuhaf yıldızın, kütle olarak Güneş'in kütlesinin 5 katı, çap olarak ise Güneş'in kabaca 10 katı büyüklüğünde olduğu bilgisini verdi. Kılıçoğlu "Yüzeyinin sıcaklığı Güneş'in sıcaklığı olan 5 bin 500 derecenin iki katından fazla ve 12 bin derecede, yani oldukça sıcak ve mavi renkli bir yıldız.

Ayrıca, Güneş'in uzaya yaydığı ışınımdan 2 bin 100 kat daha fazla ışınım yayıyor. Dünya'ya ise bin 250 ışık yılı, yani 12 katrilyon kilometre uzaklıkta" dedi.

Dev yıldızın teorilerin çok fazla öngörmediği bir bölgede bulunduğuna işaret eden Kılıçoğlu "Bu yıldızın, yıldızlara ilişkin yeni teorilerin geliştirilmesinde anahtar bir rol oynayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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