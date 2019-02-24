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Yozgat Şehir Hastanesi, Amerika'da beğeni topladı

Amerika'daki HIMSS Sağlık IT Kongresi'ne Türk mühendislerin başarısı damga vurdu
 24 Şubat 2019 09:17
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Yozgat Şehir Hastanesi, Amerika'da beğeni topladı

Turkcell'in bilgi teknolojileri altyapısı ile donatılan ve "Seviye 7 Tam Dijital Hastane" olarak tescil edilen Yozgat Şehir Hastanesi, sağlık sektöründe dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan Amerika'daki HIMSS 2019'da geleceğin örnek hastaneleri arasında gösterildi.

Dünya sağlık standardizasyonu kapsamında Seviye 7 akreditasyonunu alarak bu alandaki Avrupa'nın ilk Dijital Hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi, yurtdışında ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından işletilen vebilgi teknolojileri altyapısı Turkcell tarafından sağlanan Yozgat Şehir Hastanesi, Amerika'da düzenlenen Sağlık IT Kongresi HIMSS 2019'un (Healthcare Information Management System Society-Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi) açılış töreninde, geleceğin dijital sağlık kuruluşları arasında gösterildi.

"Her adımında Türk mühendislerinin imzası var"

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, "Turkcell olarak Endüstri 4.0 döneminde Türkiye'nin dünyada daha fazla söz sahibi olması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Avrupa'nın bu ilk dijital hastanesinde, altyapının oluşumundan operasyon sürecine kadar birçok teknolojik işlem Turkcell tarafından yürütülüyor. En son teknolojiyle donatılan Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi ile tüm sağlık verilerinin bilgisayar ve tabletler üzerinden takip edilmesine imkan sağlıyoruz. Türk mühendislerinin geliştirdiği altyapı, yazılım ve donanım teknolojilerimiz sayesinde, dünyanın önde gelen kurum kuruluşlarınca övgüyle karşılanmak, bizim çalışma azmimizi daha da artırıyor. Özellikle sağlıkta dijitalleşme konusunda Turkcell önderliğinde Türkiye'ye ve tüm vatandaşlarımıza daha kaliteli bir yaşam sunmak için çalışıyoruz. Yozgat Şehir Hastanesi bu alanda hem bizim gözbebeğimiz hem de dünyanın en saygın dijital sağlık kuruluşlarından biri olarak adını yazdırdı" dedi.

Dünyadaki 30 hastaneden biri oldu

Yozgat Şehir Hastanesi, sağlık alanında en yüksek standart olarak kabul edilen HIMSS Stage 7 akreditasyonunu geçtiğimiz aylarda alma başarısı göstermişti. En yeni standartlara göre Seviye 7 Akreditasyonu'nu alan Avrupada ilk hastane de Yozgat Şehir Hastanesi olmuştu. Kurum böylece dünyada bu seviyeye sahip 30 hastaneden biri olarak yer almıştı.
Memurlar.Net
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