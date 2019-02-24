1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Suriyeli ailenin kaldığı eve silahlı baskın; 1 ağır yaralı

Sultangazi'de Suriyeli ailenin kaldığı eve yüzleri maskeli 4 kişi tarafından silahlı baskın düzenlendi. 7 kişinin yaşadığı öğrenilen evde 1 kişi başından silahla vurularak, ağır yaralandı
 24 Şubat 2019 09:30
Yazdır
Suriyeli ailenin kaldığı eve silahlı baskın; 1 ağır yaralı

Gazi Mahallesi'nde bulunan bir binanın giriş katında yaşayan Suriyeli ailenin evine saat 00.30 sıralarında kimliği belirsiz, maskeli 4 kişi geldi. Eve giren şüpheliler içeride bulunan 7 kişilik aileyi etkisiz hale getirdi.

Şüpheliler evde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi henüz bilinmeyen bir nedenle silahla başından vurdu. Şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken, evde bulunan yakınları da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye kaldırdı. Başından yaralanan Suriyeli'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırı sonrası olay yerine gelen polis binanın girişini şerit çekerek kapattı. Polis evde ve bina girişinde delil aradı. Saldırı sırasında evde bulunan diğer 6 kişinin tercüman yardımıyla bilgisine başvuran polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yazıcıoğlu soruşturmasında 9 kamu görevlisine dava
24 Şubat 2019 11:25		 Kocaeli'de barda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
24 Şubat 2019 11:20
Maden ocağında toprak kayması: 1 ölü
24 Şubat 2019 10:59		 Gaziantep'te ambalaj fabrikasında yangın
24 Şubat 2019 10:55
'Eşiniz altın hırsızlığına karıştı' dolandırıcılığı!
24 Şubat 2019 10:08		 Komşu aileler arasında 'taşlı-sopalı-bıçaklı' kavga: 5 yaralı
24 Şubat 2019 09:36
'Gezi eylemlerini diri tutalım'
24 Şubat 2019 08:25		 Hastane yöneticisi hemşireyi taciz etti iddiası
24 Şubat 2019 08:00
İş adamını öldürüp, yurt dışına böyle kaçmışlar
24 Şubat 2019 07:35		 Kendisini taciz eden adamı sokak ortasında öldürdü
24 Şubat 2019 06:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda neşter vurulması gereken dokuz sorun
Benzin ve motorine zam geliyor
'Öyle bir şey icat ettik ki, onları perişan edeceğiz'
Emekliye vergi müjdesi!
Hastane yöneticisi hemşireyi taciz etti iddiası
Bakanlık, mağdurların imdadına yetişecek siteyi açtı
Elde kaldı 1 milyon
Türkiye kritik eşikte: Dizel mi elektrikli mi?
Yazıcıoğlu soruşturmasında 9 kamu görevlisine dava
Kendisini taciz eden adamı sokak ortasında öldürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuru vaatte bulunmak 3
saat takmak 1
milgram'ın otoriteye itaat deneyi 1
burun çekmek 1
allah'a göre zaman sorunsalı 1
göz rengi 3
gök kubbede hoş bir sada bırakmak 1
bir şarkıda takılıp kalmak 3
kadın gibi kadın 1
istanbul 4
SON İLANLAR
Kütahya Tarım Kredi Kooperatifleri 53 personel alacak
Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Bursa BURULAŞ 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madendicilik Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bingöl Belediyesi 25 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnş Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam