Benzin ve motorine zam geliyor
|24 Şubat 2019 09:52
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Türkiye'de, akaryakıt fiyatı hesaplanırken, üç temel veriye bakılıyor. Brent petrol ve uluslar arası piyasalarda ürün fiyatı (motorin ve benzinin) ve dolar kuru. Bunlardaki artış, pompaya zam olarak yansıyor. Tersi durumda fiyatlar düşüyor.
Son dönemde brent petrol ve uluslararası piyasalarda benzin fiyatı yükseliyor. Dolar kurunda da yukarı doğru hareket gözleniyor.
Habertürk'te yer alan habere göre uluslararası piyasalarda motorin fiyatı, ton başına 575 dolardan 630 dolara çıktı.
Benzinin de ton fiyatı, 566 dolardan 593 dolara yükseldi. Brent petrol fiyatı da 67 doları aştı.
Bu gelişmeler, motorin ve benzinde zam baskısı oluşturdu. Hesaplamalara göre motorinde 24, benzinde 16 kuruşluk zam gündemde... Benzin fiyatı, en son hafta başında 27 kuruş artmıştı. Zammın, pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
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