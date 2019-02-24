Yazıcıoğlu soruşturmasında 9 kamu görevlisine dava
|24 Şubat 2019 11:25
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin Yargıtay Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında dönemin Kahramanmaraş Valisinin de aralarında bulunduğu 9 üst düzey kamu görevlisi hakkında dava açtıklarını bildirdi.
Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2018 Yılı Değerlendirme Toplantısı için geldiği Afyonkarahisar'da, AA muhabirine Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin Kahramanmaraş'ta 2009 yılında hayatını kaybettiği olayla ilgili helikopterin düşmesinin ardından ihmal ve kasıtlı davranışlara ilişkin yürütülen soruşturmalara değinen Akarca, şöyle konuştu:
"Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile arkadaşlarının vefatı ve geçirilen kazaya ilişkin Yargıtay Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonucunda 9 üst düzey kamu görevlisi hakkında kamu davası açtık. İlgili 5. Ceza Dairesinde dava açıldı. Dönemin Kahramanmaraş Valisi, bir vali yardımcısı, İl Jandarma Komutanı, eski İl Emniyet Müdürü ve İl Savunma Müdürü ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü, yine Emniyet Genel Müdürlüğü'nün TİB'deki (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) temsilcisi, Jandarma Genel Komutanlığı'nın TİB'deki temsilcisi ve Jandarma Genel Komutanlığı Bilgi İşlem Sistemleri teknisyeni olmak üzere 9 kişi hakkında dava açtık."
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı olarak eskiden daha çok valiler ve müsteşarlar, şimdi ise bakan yardımcıları ve diğer üst düzey kamu görevlileriyle ilgili suçlara ilişkin soruşturma yapıp dava açtıklarını belirten Akarca, "Ancak bununla bağlantılı olarak diğer kamu görevlileri hakkında da bağlantılı olduğu için ilgili ceza dairesine kamu davası açmış bulunmaktayız." dedi.
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