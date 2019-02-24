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'Eşiniz altın hırsızlığına karıştı' dolandırıcılığı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Halime Aksoy'a (47) telefonda kendilerini savcı olarak tanıtıp, eşinin altın hırsızlığına karıştığı iddiasıyla evdeki altınları alarak kaçan 2 dolandırıcı, jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi
 24 Şubat 2019 10:08
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'Eşiniz altın hırsızlığına karıştı' dolandırıcılığı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde oturan Halime Aksoy'un telefonunu 21 Şubat Perşembe günü öğle saatlerinde arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan kimliği belirsiz kişi, eşi Cemil Aksoy'un altın hırsızlığına karıştığını, biraz sonra gelecek olan görevlinin evde bulunan altınların fotoğraflarını çekeceğini, ona yardım etmesi gerektiğini söyledi.

EVE GELİP ZİYNET EŞYALARINI ALIP GİTTİ

DHA'da yer alan habere göre Halime Aksoy, bir yandan telefonla konuşurken, diğer yandan da gelen kişiye kapıyı açıp, evde bulunan altınları fotoğraf çekmesi için gösterdi. Eve gelen dolandırıcı, altınların fotoğrafını cep telefonuyla çektikten sonra Halime Aksoy'un elinden yaklaşık 130 bin lira değerindeki ziynet eşyasını zorla alarak motosikletle mahalleden kaçtı. Halime Aksoy durumu jandarmaya bildirdi.

GÜRCİSTAN'DAN ARADIĞI TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcının Halime Aksoy'u Gürcistan'dan aradığı belirlendi. Altınları alıp kaçan dolandırıcıyla ilgili yapılan araştırma ve güzergahlar üzerinde güvenlik kamerası çalışması sonucunda, şüphelinin 48 FS 992 plakalı motosikleti kullandığı tespit edildi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki akaryakıt istasyonundan yakıt alan motosikletin sürücüsü, Halime Aksoy tarafından teşhis edildi. Şüphelinin O.K. olduğu belirlendi.

JANDARMA OPERASYONLA YAKALADI

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonla yakalanan O.K.'nin üzerinde yapılan aramada, Halime Aksoy'a ait olduğu tespit edilen 10 altın zincir, altın kol saati, altın bileklik, yarım altın, 5 altın maşallah, 2 altın bilezik, 2 bin 800 TL nakit para ele geçirildi. Şüpheli ifadesinde, kendisini Gürcistan'daki bir arkadaşının aradığını, Dolbazlar Mahallesi'nde oturan Cemil Aksoy'dan alacağı olduğunu ve onu almasını istediğini iddia etti.

DİĞER ŞÜPHELİ HIRSIZI TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Arkadaşının, altınları aldıktan sonra K.B.'ye bırakmasını istediğini söyleyen O.K., kimseyi dolandırmadığını savundu. Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan K.B. de O.K.'yi tanımadığını, yurt dışında bulunan bir arkadaşının telefon ederek kendisi için altın getireceklerini, 4 bin lira karşılığında onları muhafaza edip edemeyeceğini sorduğunu, kabul etmesi üzerine altınların kendisine getirildiğini söyledi. Altınları getiren O.K.'nin bir süre sonra geri gelerek kendisinden aldığını söyleyen K.B., şüpheliyle daha önceden tanışmadığını ve hiç görüşmediğini ileri sürdü.

İKİ ZANLI DA TUTUKLANDI

Operasyonda ele geçirilen altın ve para Halime Aksoy'a teslim edilirken, jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı
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