Meclis yeni başkanını seçecek
TBMM Başkanlığı adaylık başvuruları sona erdi. Meclis yeni başkanını bugün seçecek. Başkanlık için dört partiden beş aday yarışacak
|24 Şubat 2019 10:29
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Meclis Başkanlığı için AK Parti Milletvekili Mustafa Şentop, CHP Milletvekili Engin Altay, HDP Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'in yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da dün yaptığı başvuruyla aday oldu. AK Parti'yi destekleme kararı alan MHP, aday göstermedi.
Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.
Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan başkan seçilecek.
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