1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kazaya neden olan alkollü sürücü: Allah can kaybı vermesin

Kahramanmaraş'ta, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı. Kazaya neden olan ve yapılan testte 1.01 promil alkollü çıkan otomobil sürücüsü Hüsamettin Kısaca, "Allah'ım can kaybı vermesin" dedi
 24 Şubat 2019 10:42
Yazdır
Kazaya neden olan alkollü sürücü: Allah can kaybı vermesin

Kaza, gece saatlerinde, Hanefi Mahçiçek Bulvarı'nda meydana geldi. Hüsamettin Kısaca yönetimindeki 46 ASS 981 plakalı otomobil, iddiaya göre, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Kamil Akdağ'ın kullandığı 46 HU 853 plakalı otomobile arkadan çarptı. Akdağ'ın kontrolünden çıkan otomobil de öndeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 AP 986 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Hüsamettin Kısaca'nın otomobilindeki İbrahim Bayır (17) ile Kamil Akdağ'ın otomobilindeki Serpil Akdağ (44) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık görevlilerince ambulansta yapılan yaralılar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İÇKİ ŞİŞESİNİ ARACIN ÜZERİNE KOYUP, TEPKİ GÖSTERDİ

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaparken, yoldan geçen biri, 46 ASS 981 plakalı otomobile bakınca içinde içki şişesi buldu. Şişeyi alıp, aracın üzerine koyan bölge sakini, sürücüsünün ortaya çıkmasını istedi. Bunun üzerine "Ben sürüyordum. Allah'ım can kaybı vermesin" diyen Hüsamettin Kısaca, büyük tepki gördü.

Öte yandan kaza sırasında kırmızı ışıkta bekleyen sürücülerden biri, Hüsamettin Kısaca'nın kullandığı otomobilin çok hızlı geldiğini öne sürdü. Yapılan testte 1.01 promil alkollü çıkan Kısaca, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sit alanına önce mucur döküldü sonra ev inşa edildi
24 Şubat 2019 11:47		 Avrupa'nın insan hakları karnesi kırık
24 Şubat 2019 11:15
Trakya'da kar ve tipi nedeniyle otobüs devrildi: 4 yaralı
24 Şubat 2019 11:05		 Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı
24 Şubat 2019 10:31
Uçuşlara kar engeli
24 Şubat 2019 08:30		 İstanbul'da minibüsün çarptığı yaya öldü
24 Şubat 2019 07:25
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Aracın içine sıkıştı
24 Şubat 2019 07:20		 İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
24 Şubat 2019 07:15
İSKİ'den don uyarısı
24 Şubat 2019 07:00		 İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
24 Şubat 2019 06:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda neşter vurulması gereken dokuz sorun
Benzin ve motorine zam geliyor
'Öyle bir şey icat ettik ki, onları perişan edeceğiz'
Emekliye vergi müjdesi!
Hastane yöneticisi hemşireyi taciz etti iddiası
Bakanlık, mağdurların imdadına yetişecek siteyi açtı
Elde kaldı 1 milyon
Türkiye kritik eşikte: Dizel mi elektrikli mi?
Kendisini taciz eden adamı sokak ortasında öldürdü
Yozgat Şehir Hastanesi, Amerika'da beğeni topladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Recep Tayyip Erdoğan 2
kadın susarak gider 1
izafiyet kuramı 1
ne utanmaz köpekleriz 1
yumuşak yumuşak 2
Ben buldum ben buldum 1
bir şarkıda takılıp kalmak 3
kaplumbağalar 1
içkisi kumarı sigarası olmayan kadın 2
deney 1
SON İLANLAR
Kütahya Tarım Kredi Kooperatifleri 53 personel alacak
Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Bursa BURULAŞ 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madendicilik Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bingöl Belediyesi 25 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnş Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam