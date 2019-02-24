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Maden ocağında toprak kayması: 1 ölü
Balıkesir'in Balya ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana geldi. İş makinesiyle gölete sürüklenen operatörün cesedine ulaşıldı
|24 Şubat 2019 10:59
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Dün, ilçeye bağlı Bengiler Mahallesi'nde bulunan kömür madeninde toprak kayması meydana geldi. Toprak iş makinesi ve operatörü yakındaki gölete sürükledi.
Sualtı ekiplerinin çalışması sonucu operatör Mahmut Durmaz'ın cesedi çıkarıldı.
Araçtan çıkamayan operatöre ulaşmak için çalışma başlatılmıştı.
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