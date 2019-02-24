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Maden ocağında toprak kayması: 1 ölü

Balıkesir'in Balya ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana geldi. İş makinesiyle gölete sürüklenen operatörün cesedine ulaşıldı
 24 Şubat 2019 10:59
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Maden ocağında toprak kayması: 1 ölü

Dün, ilçeye bağlı Bengiler Mahallesi'nde bulunan kömür madeninde toprak kayması meydana geldi. Toprak iş makinesi ve operatörü yakındaki gölete sürükledi.

Sualtı ekiplerinin çalışması sonucu operatör Mahmut Durmaz'ın cesedi çıkarıldı.

Araçtan çıkamayan operatöre ulaşmak için çalışma başlatılmıştı.
Anadolu Ajansı
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