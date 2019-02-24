Eski komiser yardımcısından FETÖ itirafları

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski komiser yardımcısı, 2010'daki komiser yardımcılığı sınavı sonrası eğitim aldıkları polis okulundaki örgütsel faaliyetleri anlattı.

2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda, FETÖ üyelerinin sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına vermesinin tespit edilmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Aydın'da gözaltına alınan eski komiser yardımcısı Ö.K, etkinlik pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, 1999 yılında polis olduğunu, İstanbul'dan sonra atandığı Şanlıurfa'da FETÖ ile tanıştığını belirtti.

V.İ. adlı kişinin, "Uzun süredir seni takip ediyoruz." diyerek kendisini örgüte davet ettiğini belirten eski komiser yardımcısı, ardından FETÖ'nün "sohbetleri"ne katıldığını ve himmet verdiğini itiraf etti.

"Sınavdan 3 gün önce sorular geldi"

Daha sonra tayininin çıktığı Aydın'ın Koçarlı ilçesinde de örgüt toplantılarına katılmaya devam ettiğini kaydeden Ö.K, şu bilgileri verdi:

"Bir sohbet toplantısında 3 yıl komiserlik sınavına çalıştığımı ama olmadığını, son kez sınava gireceğimi ifade ettim. Bunun üzerine M.S. isimli polis memuru, 'bizden komiserlik sınavına hazırlananlar var, görüşeyim onlarla' dedi. Daha sonra beni Aydın Polis Okulunda görevli polis memuru M.M'ye yönlendirdi. Görüşmeden sonra bu şahıs da bizi Aydın'da bir örgüt evine gönderdi. Burada aynı sınava hazırlanan 7-8 kişi daha vardı. Sınavdan 3 gün önce de sorular ve cevap anahtarı bize verildi."

Derste örgüte çeyrek altın istemişler

Şüpheli Ö.K, sınavı kazandıktan sonra eğitim için Bursa Polis Okuluna gittiğini belirtti.

Sınıfta 28 kişinin bulunduğunu aktaran eski komiser yardımcısı, şunları kaydetti:

"Ders başlamadan önce örgüt propagandası yapılıyordu. Sınıf sorumlumuz T.Ö, örgütten gelen talimatları bize hızlı hızlı not aldırırdı. Bir defasında örgüte himmet adı altında çeyrek altın vermemizi istedi. Sınıftaki kursiyerlerden birinin 3 ay sonrasında ilişiği kesildi. Bu bilgiyi paylaşan sınıf sorumlumuz, 'Artık bu sınıfta bizden olmayan kimse kalmadı' diye açık açık söyledi. T.Ö, kurs bitimine yakın örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in dualı apolet gönderdiğini söyledi. Apoletler de ev abileri tarafından bize verildi."

17-25 Aralık kumpas sürecinin ardından FETÖ'den ayrılmak istediğini ileri süren Ö.K, bu dönemde kendilerine, "elmas-kömür" örneğinin verildiğini, örgüte devam edenlerin "elmas" olacağı şeklinde tehditkar konuşmalar yapıldığını belirtti.