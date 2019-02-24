FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 224 şüpheli yakalandı
|24 Şubat 2019 11:36
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör ve sabit kontörlü hat kullandığı tespit edildiği gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 295 muvazzaf askerden 224'ü yakalanırken, 71 firariyi arama çalışmaları ise sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hat kullananlara yönelik çalışmalar sonucu hakkında gözaltı kararı verilen 295 şüpheliden 224'ü yakalandı.
Bu şüphelilerden 100'ünün ifade işleminin bittiği, bunlardan 27'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olduğu belirtildi. Şüphelilerden ifadesi henüz alınmayan bazılarının da etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ceza indirimden faydalanmak istediği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı olan ancak adreslerinde bulunamayan 71 muvazzaf askerin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, iki gün önce 22'si Jandarma Genel Komutanlığı'nda, 147'si Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 27'si Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 91'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 8'i de Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 295 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Hakkında gözaltı kararı verilen 2 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 10 yüzbaşı, 73 üsteğmen, 8 teğmen, 185 astsubay ve 8 uzman çavuşun yakalanması için İstanbul merkezli 55 ilde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatılmıştı.
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