1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 224 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına dair soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 295 muvazzaf askerden 224'ü yakalanırken, 71 firari ise aranıyor
 24 Şubat 2019 11:36
Yazdır
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 224 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör ve sabit kontörlü hat kullandığı tespit edildiği gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 295 muvazzaf askerden 224'ü yakalanırken, 71 firariyi arama çalışmaları ise sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hat kullananlara yönelik çalışmalar sonucu hakkında gözaltı kararı verilen 295 şüpheliden 224'ü yakalandı.

Bu şüphelilerden 100'ünün ifade işleminin bittiği, bunlardan 27'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olduğu belirtildi. Şüphelilerden ifadesi henüz alınmayan bazılarının da etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ceza indirimden faydalanmak istediği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı olan ancak adreslerinde bulunamayan 71 muvazzaf askerin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, iki gün önce 22'si Jandarma Genel Komutanlığı'nda, 147'si Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 27'si Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 91'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 8'i de Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 295 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Hakkında gözaltı kararı verilen 2 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 10 yüzbaşı, 73 üsteğmen, 8 teğmen, 185 astsubay ve 8 uzman çavuşun yakalanması için İstanbul merkezli 55 ilde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eski komiser yardımcısından FETÖ itirafları
24 Şubat 2019 11:34		 Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 3 terörist yakalandı
24 Şubat 2019 11:18
Darbeci binbaşı 'FETÖ' ve 'darbe' itirafını inkar etti
23 Şubat 2019 18:11		 FETÖ şüphelisi astsubay Bolu'da yakalandı
23 Şubat 2019 17:58
Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı
23 Şubat 2019 15:01		 FETÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yargılama planı yapmış
23 Şubat 2019 14:45
'Terörle mücadele ederken vatandaşımızın hukukunu da koruyacağız'
23 Şubat 2019 13:55		 Çavuşoğlu: Bu ittifakı yöneten FETÖ'dür
23 Şubat 2019 13:30
Yakalama kararı bulunan muvazzaf astsubay, Bolu'da yakalandı
23 Şubat 2019 11:22		 Van'da merkezli PKK operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı
23 Şubat 2019 10:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda neşter vurulması gereken dokuz sorun
Benzin ve motorine zam geliyor
'Öyle bir şey icat ettik ki, onları perişan edeceğiz'
Emekliye vergi müjdesi!
Hastane yöneticisi hemşireyi taciz etti iddiası
Bakanlık, mağdurların imdadına yetişecek siteyi açtı
Elde kaldı 1 milyon
Türkiye kritik eşikte: Dizel mi elektrikli mi?
Kendisini taciz eden adamı sokak ortasında öldürdü
Yozgat Şehir Hastanesi, Amerika'da beğeni topladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Recep Tayyip Erdoğan 2
şaka maka sözlüğün üç yaşında olması 1
kadın gibi kadın 1
Ben buldum ben buldum 1
gök kubbede hoş bir sada bırakmak 1
ümit 3
yumuşak yumuşak 2
bir şarkıda takılıp kalmak 3
Turşu Kavurma 2
içkisi kumarı sigarası olmayan kadın 2
SON İLANLAR
Keysun Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 15 personel alacak
TÜBİTAK 60 araştırmacı personel alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
Merkez Bankası 50 uzman yardımcısı alacak
Merkez Bankası Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Merkez Bankası Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam