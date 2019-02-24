Sit alanına önce mucur döküldü sonra ev inşa edildi

2019 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Göbeklitepe Yılı' olarak ilan edilmesinin Şanlıurfa'da bir yanda sevinci yaşanırken diğer yanda tarihi alanların korunma altına alınmaması kentin kültürüne ve tarihine birçok zarar veriyor.

Gazete İpekyol'un aktardığı habere göre geçtiğimiz yaz sit alanı olarak belirlenen alana önce yol için mucur döküldü daha sonra ev inşa edildi

Adeta bir açık hava müzesi görünümündeki Şanlıurfa'da ne yazık ki, bazen tarihi mekanlar ve kültürel zenginlikler ya korunmuyor ya da tahrip edilme tehlikesiyle karşı karşıya bırakılıyor.

Bunun son örneği de Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı bulunan Tutumlu kırsal mahallesindeki höyük.

Geçtiğimiz yaz sit alanı olarak ilan edilen höyük alanında iddiaya göre önce yol yapmak için mucur döküldü.

Mucur dökülmesiyle yetinilmeyip daha sonra ev inşa edilmeye başlandı. Tutumlu mahallesinin bağlı bulunduğu karakol tarafından tutanak tutuldu ve konu mahkemeye taşındı.

Mahkemede nasıl bir karar çıkacağı bilinmiyor ama kentin kültürüne ve tarihine sahip çıkanlar bu tarihi höyüğün korunmasını ve gereğinin yapılmasını bekliyor.