TBMM Başkan adayı Şentop'tan parti gruplarına ziyaret
|24 Şubat 2019 12:16
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TBMM Başkanlığına aday olan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarına ziyarette bulundu.
Şentop, TBMM Genel Kurulunda bugün yapılacak Meclis Başkanlığı seçimi öncesinde ilk olarak CHP Grubuna gitti.
Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Cahit Özkan ve bazı AK Parti milletvekilleriyle birlikte CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile görüştü.
Daha sonra İYİ Parti Grubuna geçen Şentop, İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar, Grup Başkanvekilleri Yavuz Ağıralioğlu ve Lütfü Türkkan tarafından karşılandı.
Görüşmede İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Şentop'tan Meclisin etkisinin arttırılmasını talep etti. Türkan, görüşme sonrası Şentop'a çalışma odalarını göstererek, odaların dar ve yetersiz olduğunu, çalışma arkadaşlarının daha rahat bir ortamda çalışabilmesi için geniş bir mekan tahsis edilmesini istedi.
Şentop, yaptıkları yasal düzenlemelerle sadece yürütmeyi değil, yasamayı da güçlendirdiklerini ancak eski alışkanlıklar ve yeni sisteme geçiş nedeniyle bazı aksaklıkların devam ettiğini belirtti. Şentop, Türkkan'ın çalışma ortamına ilişkin talebi konusunda da gereken desteği vereceğini söyledi.
Ardından HDP Grubuna geçen Şentop, HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ve TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ile görüştü.
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