1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çek ve bonoyu elektronik ortama taşıyacak düzenleme hazır

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Çek ve bonoların, banka sistemleriyle iletişim halindeki elektronik sistem üzerinden düzenlenmesine imkan tanıyacak 'elektronik çek ve bono' uygulamalarına yönelik Bakanlık çalışmalarını tamamladık" dedi
 24 Şubat 2019 12:32
Yazdır
Çek ve bonoyu elektronik ortama taşıyacak düzenleme hazır

Ticaret Bakanı Pekcan, çek ve bonu sisteminin elektronik ortamda takibiyle ilgili Bakanlık çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Bakan Pekcan, Bakanlık çalışmalarının tamamlandığını belirterek şunları söyledi:

"Çek ve bonoların, banka sistemleriyle iletişim halindeki elektronik sistem üzerinden düzenlenmesine imkan tanıyacak 'elektronik çek ve bono' uygulamalarına yönelik Bakanlık çalışmalarını tamamladık."

SAHTECİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yeni düzenlemeyle sahteciliğinin önüne geçileceğini vurgulayan Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Uygulamanın hayata geçirilmesiyle fiziki çek ve bonoda görülen sahtecilik, tahrifat, çalınma, kaybolma, cirantaların takip edilememesi ve fiziksel basım maliyeti gibi birçok sorun da ortadan kalkacak.

Böylece ciro, aval ve ibraz gibi tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek, çek ve bononun dolaşımı anlık izlenebilecek ve cirantanın ve aval verenin geçmiş çek ve bono ödeme performansına erişebilecek."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mobil ödeme, kredi kartlarının tahtını salladı
24 Şubat 2019 11:50		 'Naylon poşette ücrete ve fişe dikkat'
24 Şubat 2019 11:32
Yozgat Şehir Hastanesi, Amerika'da beğeni topladı
24 Şubat 2019 09:17		 Elde kaldı 1 milyon
24 Şubat 2019 08:40
Sürü İHA'lara 'deprem' sınavı
24 Şubat 2019 06:20		 Emekliye vergi müjdesi!
24 Şubat 2019 06:00
Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yalova'ya ulaştı
23 Şubat 2019 23:04		 Yılın ilk çağla hasadı yapıldı
23 Şubat 2019 22:30
Orta Doğu sofralarını Türk gıda ürünleri süslüyor
23 Şubat 2019 22:24		 Çiftçiye 'alım garantili' ürün desteği
23 Şubat 2019 21:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda neşter vurulması gereken dokuz sorun
Benzin ve motorine zam geliyor
'Tek tek ötüyorlar, önümüzdeki günlerde açıklayacağız'
YÖK, Mühendislik ve Sağlık alanlarında asgari ölçütleri belirledi
'Naylon poşette ücrete ve fişe dikkat'
Emekliye vergi müjdesi!
'Öyle bir şey icat ettik ki, onları perişan edeceğiz'
Yazıcıoğlu soruşturmasında 9 kamu görevlisine dava
Bakanlık, mağdurların imdadına yetişecek siteyi açtı
Eski komiser yardımcısından FETÖ itirafları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Recep Tayyip Erdoğan 2
çocuk koşarak gider 1
nöbet tutmak 6
sokakta saat kaç diye soranların neslinin tükenmesi 1
alkolün boğaza iyi gelmesi 1
Kahve fincanı yanına kitap koyup resim çekmek 2
iyilik etmek 2
içkisi kumarı sigarası olmayan kadın 2
göz rengi 3
allah'a göre zaman sorunsalı 1
SON İLANLAR
Kütahya Tarım Kredi Kooperatifleri 53 personel alacak
Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Bursa BURULAŞ 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madendicilik Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bingöl Belediyesi 25 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnş Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam