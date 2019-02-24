Düğün konvoyundan havaya ateş açıldı, polis alarma geçti
|24 Şubat 2019 12:36
|Yazdır
İstanbul'da dün saat 14.30 sıralarında 155 polis imdat telefonunu arayan kişiler, D-100 Karayolu'nda havaya ateş açarak ilerleyen bir düğün konvoyu olduğunu bildirdi.
Bunun üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ndeki ekipler ilçenin iki girişinde denetim yapmaya başladı. Polis ekipleri konvoyun Avcılar'a girmek üzere olduğunu belirleyerek D-100 Karayolu'nun yan yolunda araçlarla barikat oluşturdu.
Tek tek durduralan 27 araçta bulunanlar aramadan geçirilirken, 3 kuru sıkı tabanca ve mermileri bulundu.
Tabancaların sahibi olduğu belirlenen 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Arama sonrası konvoyun hareketine izin verildi.
Emniyet yetkilileri, bu kişilere Kabahatler Kanunu uyarınca kişi başı 881 TL idari para cezası kesileceğini bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü!
24 Şubat 2019 14:04
|Şişli'de kazara kendini vuran polis yaralandı
24 Şubat 2019 14:01
|Anne-baba kazada öldü, çocukları yaralandı
24 Şubat 2019 13:26
|Su kanalında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı
24 Şubat 2019 12:34
|Yazıcıoğlu soruşturmasında 9 kamu görevlisine dava
24 Şubat 2019 11:25
|Kocaeli'de barda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
24 Şubat 2019 11:20
|Maden ocağında toprak kayması: 1 ölü
24 Şubat 2019 10:59
|Gaziantep'te ambalaj fabrikasında yangın
24 Şubat 2019 10:55
|'Eşiniz altın hırsızlığına karıştı' dolandırıcılığı!
24 Şubat 2019 10:08
|Komşu aileler arasında 'taşlı-sopalı-bıçaklı' kavga: 5 yaralı
24 Şubat 2019 09:36