Sapanca'da halk otobüsü devrildi: 2 yaralı
Sakarya Sapanca'da, karla kaplı yolda kayan halk otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
|24 Şubat 2019 12:44
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Sakarya'nın Sapanca ilçesi Çamlık mevkiinde sabah saatlerinde, Adliye, Akçay ve Fevziye mahallelerinden Sapanca merkeze yolcu taşıyan Selim Sezer yönetimindeki özel halk otobüsü, karla kaplı yolda kayarak devrildi.
Kazada Pınar Kamışoğlu (48) ile kızı yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan anne ve kızını Sapanca İlçe Hastanesi'ne kaldırdı.
Pınar Kamışoğlu buradan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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