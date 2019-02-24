1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Beyin göçünü önlemeye yönelik özel bir çalışma yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sadece beyin göçünü durdurmak değil, tersine nasıl beyin göçünü sağlayabiliriz bunun üzerine de çalışıyoruz. Beyin göçünü önlemeye yönelik özel bir çalışma yapıyoruz. Kısmet olursa bu çalışmayı birkaç aya bitireceğiz
 24 Şubat 2019 12:48
Yazdır
Beyin göçünü önlemeye yönelik özel bir çalışma yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beyin göçünü durdurmak ve tersine nasıl beyin göçü yaratmak için çalıştıklarını belirterek, "Beyin göçünü önlemeye yönelik özel bir çalışma yapıyoruz. Kısmet olursa bu çalışmayı birkaç aya bitireceğiz." dedi.

Oktay, dün gerçekleştirdiği Düzce temasları kapsamında Düzce Gençlik Merkezi'nde, Türkiye Gençlik Vakfı ve AK Parti Düzce Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi.

Gençlerle sohbet edip, çay içen Oktay, gençlere tavsiyelerde bulundu, onlardan gelen soruları cevapladı.

Gençlerin bir idealinin olması gerektiğine dikkati çeken Oktay, "Ne yapmak istediğiniz çok önemli. İstediğiniz kadar rüzgar çıksın, siz rotanızı bilmiyorsanız o rüzgarın size faydası olmaz. Öyle olmamak lazım. Gençlerimiz bilinçleniyor. Bir misyon etrafında birleşen, hedefi olan arkadaşlarımız var. Sizi ufak tefek rüzgarların sarsması kolay değil. Siz rotayı belirleyecek noktadasınız. Sizler bizim ümidimizsiniz. Sizlerden 'Şöyle yapıyorsunuz ama böyle olmalı' demenizi bekliyoruz. Rotayı siz çizeceksiniz bize." diye konuştu.

- "Bir tarafta çıkar diğer tarafta hak ve hukuk var"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, medeniyet tasavvuruna ilişkin bir soru üzerine, Türkiye'yi Osmanlı İmparatorluğu'ndan, Osmanlı'yı Selçuklu'dan, Selçuklu'yu da etkisi altında kaldığı coğrafyadan ayrı düşünme şanslarının olmadığını belirtti.

Türkiye'nin muasır medeniyet seviyesine ulaşma ideali ile sınırlı kalamayacağını vurgulayan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak dünyadaki olaylara kendimiz olarak cevap vermeye çalışıyoruz. Suriye'ye baktığınızda bunu görürsünüz. Sonuna kadar kapılarımızı açtığımızda 'Bizim buradan çıkarımız ne olur' sorusu aklımıza geldi mi, gelmedi. Bir gecede 20 bin kişiyi aldık ülkemize. AB ülkeleri 600 kişiyi alalım mı, almayalım mı ikileminde haftalarca Akdeniz'de dolaştırdı. Hepsi çıkar hesabı yapıyordu. İşte bu bizim medeniyetimizin farklılığı. Bir tarafta çıkar diğer tarafta hak ve hukuk var. Geçmişte 'Şuraları da fethedelim, buranın doğal kaynağı var' peşinde olmadık. Bugün gitttiğimiz hiçbir coğrafyada sömürgede bulunmadığımızı gıpta ile izliyoruz."

- Savunma sanayi

Oktay, Türkiye'nin savunma sanayisinde çok ciddi bir ivme kazandığını, ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılamaya başladığını anımsattı.

Geçmişte Türkiye'nin savunma alanındaki ihtiyaçları konusunda bazı ülkelerin senatolarını bahane ederek Türkiye'ye kök söktürmeye çalıştıklarını hatırlatan Oktay, "Biz silahımızı, tankımızı İHA'mızı yapalım ama başkalarına kök söktürelim demiyoruz. Bu da bizim hakkımız. Savunma ihtiyaçlarımızda kimseye muhtaç olmak istemiyoruz. 'Dik durma' diyoruz ya. İşte dik durma bu. Ben buna ekonomik olarak bakarım. Tabii ki bunu bazı bölgelerin karıştırılması ve silah tüccarlığı olarak görmüyoruz. Bizim etik bir duruşumuz var." ifadelerini kullandı.

- Yoğun çalışma temposu

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanların ağır çalışma temposuyla nasıl baş ettiklerine ilişkin soru üzerine AFAD Başkanlığı dönemindeki bir anısını anlattı.

Yeni bir sistem kurmak için gece geç saatlere kadar çalıştıklarını, bazı çalışanların da bundan rahatsız olduğunu duyduğunu anlatan Oktay, şunları söyledi:

"Bir gece yine çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız o dönemde Başbakan idi. Gece saat 01.30'da bir binanın açılışını yaptığını televizyondan canlı izledim. Arkadaşlarımı da kriz merkezine çağırdım hemen. Baktılar beyefendi o saatte bina açılışı yapıyor. Bir başbakan gün içinde fırsat bulamadığı için gece bina açılışı yapıyor. Başbakan çalışırken bakanları da çalışıyor. Arkadaşlara, 'herkesin çalıştığı bir ortamda eve gitmek vicdanımıza sığar mı?' diye sordum. Niye gece yarılarına kadar çalıştığımızı görüyor musunuz? Bu bir ekip çalışması, sevda işi. Bir şeyi sevdiğiniz zaman gönülden yaparsınız. 'Belediyecilikte gönül işi' dediğimiz de buradan geliyor işte. Sizlere ağabey tavsiyesi. Sakın ola ki çalışırken saatiniz ile uğraşmayın. Çalışırken sürekli saate bakıyorsanız bilin ki sevdiğiniz işi yapmıyorsunuz veya yaptığınız işi sevmiyorsunuz. Ne zaman ki saati unutmaya başladınız, işte o zaman sevdiğiniz işi yapıyorsunuz demektir."

- Beyin göçü

Gençlerden birinin, "Beyin göçünün önlenmesine ilişkin ne gibi çalışmalar yapılıyor?" sorusu üzerine Oktay, beyin göçünün çok farklı sebeplerinin olduğuna işaret etti.

Beyin göçünü önlemeye yönelik özel bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Oktay, "Sadece beyin göçünü durdurmak değil, tersine nasıl beyin göçünü sağlayabiliriz bunun üzerine de çalışıyoruz. Beyin göçünü önlemeye yönelik özel bir çalışma yapıyoruz. Kısmet olursa bu çalışmayı birkaç aya bitireceğiz." dedi.

Oktay, son zamanlarda Türkiye'ye tersinden beyin göçünün başladığına da dikkati çekti.

Gençlerle, sohbetin ardından masa tenisi oynayan Oktay, kendisini yenen genç rakibini tebrik etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AK Partili Ergün Turan: Suriçi'ni millet bahçesine çevireceğiz
24 Şubat 2019 13:18		 Kocamaz'dan adaylığına itirazla ilgili açıklama
24 Şubat 2019 12:51
Bilgiç, yeni TBMM Başkanvekili
24 Şubat 2019 12:22		 Meclis, ilk turda başkanını seçemedi
24 Şubat 2019 12:20
TBMM Başkan adayı Şentop'tan parti gruplarına ziyaret
24 Şubat 2019 12:16		 Kılıçdaroğlu'na İstanbul ağırlıklı miting programı
24 Şubat 2019 11:31
Bakan Varank, öğrenci evine konuk oldu
24 Şubat 2019 10:19		 Fuat Oktay taksicileri ziyaret etti
24 Şubat 2019 09:43
DSP kapıyı açarsa çok CHP'li gelir
24 Şubat 2019 08:05		 Kılıçdaroğlu: Bizim derdimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlenmesidir
24 Şubat 2019 07:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda neşter vurulması gereken dokuz sorun
Benzin ve motorine zam geliyor
'Tek tek ötüyorlar, önümüzdeki günlerde açıklayacağız'
YÖK, Mühendislik ve Sağlık alanlarında asgari ölçütleri belirledi
'Naylon poşette ücrete ve fişe dikkat'
Emekliye vergi müjdesi!
'Öyle bir şey icat ettik ki, onları perişan edeceğiz'
Yazıcıoğlu soruşturmasında 9 kamu görevlisine dava
Bakanlık, mağdurların imdadına yetişecek siteyi açtı
Eski komiser yardımcısından FETÖ itirafları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kemal tahir 1
aşk 3
Recep Tayyip Erdoğan 2
saat takmamak 3
içkisi kumarı sigarası olmayan kadın 2
nöbet tutmak 6
yumuşak yumuşak 2
stokçu 4
kuru vaatte bulunmak 3
bir şarkıda takılıp kalmak 3
SON İLANLAR
Kütahya Tarım Kredi Kooperatifleri 53 personel alacak
Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Bursa BURULAŞ 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madendicilik Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bingöl Belediyesi 25 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnş Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam