AK Partili Ergün Turan: Suriçi'ni millet bahçesine çevireceğiz

Tarihi Yarımada olarak bilinen Yedikule'den Topkapı'ya kadar olan Suriçi'ni millet bahçesine çevireceklerini açıklayan Turan, projenin 5 yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi. Millet bahçesinin içinde yürüyüş ve bisiklet yolları olacağını belirten Turan, projede Fatih'in tarihi dokusuna uygun hareket edeceklerini vurguladı.

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan Fatih'i çevreleyen tarihi surların temizlenerek halka açılacağını belirterek, "Yıllardır bekleyen kara surların etrafını, sur dibini temizleyeceğiz. Orayı sadece Fatih'in değil İstanbul'un en önemli Millet Bahçelerinden biri haline dönüştüreceğiz. Burada yürüyüş yolları, bisiklet yollarıyla tamamını inşallah inşa etmiş olacağız." dedi.

"İSTANBUL İÇİN ÖNEMLİ BİR MİLLET BAHÇESİ OLACAK"

Projeyle ilgili açıklamalarda da bulunan Turan, "Topkapı'dan Yedikule'ye uzanan surlar kısmında yapı yasaklı bir alan var. Yapı yasaklı alan olarak izah edilen ve bu bölgede özel mülkiyete konu yerler de var. Belediyenin, vakıfların ve Büyükşehir Belediyesi'nin kamulaştırdığı yerler var buralarda. İnşallah yeni dönemde buradaki bütün çalışmaları tamamlayıp Topkapı'dan Yedikule'ye kadar sur dibindeki sur bandının tamamını açacağız. Burayı halka açık bir hale getireceğiz. Rekreatif bir alan olacak, bir yapı olmayacak burada yürüyüş yolları, bisiklet yollarıyla tamamını inşallah inşa etmiş olacağız. Fatih içerisindeki en büyük park olacak. İstanbul içinde önemli bir millet bahçesi olacak." ifadelerini kullandı.

PROJE 5 YILDA TAMAMLANACAK

Projenin önemine dikkat çeken Turan, "Millet Bahçesi'ni yaptıktan sonra bu alana bakan Yedikule, Silivrikapı, Mevlanakapı ve Topkapı gibi önemli mahallelerimiz sosyal yapıdan etkilenecek, düzelme olacağı düşüncesindeyim. Proje önemli, 5 yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Metruk bölge Fatih'in olumsuzluklarını tetikleyen bir bölge. Burayı mutlaka ayağa kaldırmak zorundayız, kaldıracağız." dedi.

FATİH'TE YENİ BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI OLACAK

Millet bahçesinin bölgeye pozitif yansıması olacağını vurgulayan Turan, "Bu konuyu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile konuştuk. İnşallah burayı beraber ayağa kaldıracağız. Millet bahçesini yapınca bölgeye pozitif katkısı olacak, parlayan birer semt olarak ayağa kalkacaklar. Kısa bir sürede Fatih'in sur dibinden başlayarak bütün alanlarında yeni bir belediyecilik anlayışı devreye sokacağız. Millet bahçesinin içinde yürüyüş alanları, bisiklet yolları, çocuk parkları ve sportif tesisler yer alacak. Önümüzdeki 3 yıl içinde Fatih İstanbul'un daha güvenli, konforlu ve sosyal, sorunları çözülmüş bir ilçe olarak ön plana çıkacak." dedi.