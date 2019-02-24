Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütünün silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedefler imha edildi
|24 Şubat 2019 13:59
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendiği bildirildi.
Paylaşımda, "Hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." bilgisi verildi.
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