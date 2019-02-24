'Bitcoin' cinayeti davasında karar
Türkiye'de kayıtlara geçen ilk Bitcoin cinayetine ilişkin davada karar çıktı. Şükrü Mert Ersoy'u hesabındaki sanal parayı almak için öldüren 5 sanıktan 4'ü, ömür boyu hapis cezası aldı
|24 Şubat 2019 14:21
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Antalya'da yaşayan 23 yaşındaki Şükrü Mert Ersoy, geçen yıl otomobilinde boğularak öldürülmüştü.
Cinayet zanlıları Moray Akça, Fırat Burun, Sergen Yasak, Seydo Salacak ve Mehmet Yeşilkaya operasyonla yakalandı, 5'i de tutuklandı.
Haklarında "kasten öldürme" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından dava açılan sanıklar pişman olduklarını söyleyerek beraatlerini istedi.
Moray Akça, Mehmet Yeşilkaya, Fırat Burun ve Sergen Yasak ömür boyu, Seydo Salacak ise 16 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
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